紐約愛樂樂團1/31中國新年音樂會 回歸實體音樂廳

此次為紐約愛樂樂團連續第12年舉辦中國新年音樂會，該活動在過去兩年受到疫情影響改為線上舉辦。(主辦方提供)

由紐約愛樂樂團主辦的中國新年音樂會暨慶典，將於明年1月31日(周二)於曼哈頓林肯中心大衛·葛芬音樂廳(David Geffen Hall)吳蔡劇院(Wu Tsai Theater)舉辦；此次為愛樂連續第12年演出，該活動在過去兩年受到疫情 影響改為線上舉辦，此次重新向公眾開放，回歸實體音樂廳，也將軟硬體設備再升級，帶給觀眾不同的聽覺饗宴。

音樂會將由指揮家余隆執棒，攜手小提琴家寧峰、二胡演奏家陸軼文、歌唱家龔琳娜、男低音歌手及敦煌古樂器奚琴演奏家哈斯巴根，分別演繹陳其鋼為二胡改編的新版「悲喜同源」、譚盾的音樂巨作「敦煌．慈悲頌」以及伯恩斯坦的「西區故事」。

音樂會將由指揮家余隆執棒。(主辦方提供)

●全新舞台音響 演出升級

在今年8月，林肯中心才宣布將當時正在全面裝修的大衛·葛芬音樂廳命名為吳蔡劇院，以感謝和紀念慈善家和林肯中心董事會成員蔡崇信(Joe Tsai)和妻子吳明華(Clara Wu Tsai)的捐助，使裝修工程能夠加速兩年進行，在迫切需要的時候支持了6000多個工作崗位，其中42%的少數族裔和婦女參與，52%的勞動力來不同的社區。

此次的中國新年音樂會將彌補過去兩年無法舉辦實體音樂會的缺憾，以重新規畫的觀眾席和舞台、全面升級的音響效果，奏響融合東方哲學與西方旋律的世界之音，呈現一場極致的視聽盛宴。

陸軼文將在演奏中大膽使用兩把二胡，將東方樂器的獨特魅力發揮到極致。(主辦方提供)

●陸軼文雙二胡 魅力十足

其中二胡演奏家陸軼文將首次與紐約愛樂樂團合作，演繹陳其鋼為二胡和交響樂 團全新改編「悲喜同源」的美國首演；陳其鋼的該樂曲，取材自古琴曲「陽關三叠」，譜的是傳統而含蓄的音調，道的却是與內心世界的和解，對二胡演奏者的技法有極高的要求。

二胡演奏家陸軼文是中國音樂最高獎—「金鐘獎」與「文華獎」的雙金獎獲得者，她的演奏細膩富有變化，為了擴展音色、提高藝術表現力。陸軼文將在演奏中大膽使用兩把二胡，將東方樂器的獨特魅力發揮到極致。

歌唱家龔琳娜將在「敦煌．慈悲頌」中，演繹西域女子篥娜。(主辦方提供) 原生態男低音歌手哈斯巴根將在「敦煌．慈悲頌」中演繹樂僧。(主辦方提供)

●譚盾敦煌名曲 蘊含禪意

新年音樂會還將帶來作曲家譚盾耗時五年創作的「敦煌．慈悲頌」中的第五幕「心經」；譚盾十多次到敦煌采風，從敦煌壁畫中取材、翻閱了大量唐代心經古樂譜和舞譜，在西方交響樂的基礎上引入了中國鑼鼓、鉢、木魚、引罄，最終用音樂為觀眾重現了這卷慈悲敦厚的敦煌壁畫；歌唱家龔琳娜和原生態男低音歌手哈斯巴根將分別演繹西域女子篥娜和樂僧。「敦煌．慈悲頌」的禪意，其蘊含的包容與同情、善良與和平，是全人類共通的，足以消融所有地域、文化乃至信仰的界限。

小提琴家寧峰將演繹改編自百老匯的「西區故事」(West Side Story)組曲，講述在移民社區的愛情故事。(主辦方提供)

●寧峰「西區故事」 浪漫愛情

曾多次獲獎的小提琴家寧峰，在此次音樂會中將演繹改編自百老匯 經典音樂劇的「西區故事」(West Side Story)組曲，以莎士比亞的「羅密歐與茱麗葉」為靈感，講述50年代發生在林肯中心一帶移民社區的愛情故事。

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