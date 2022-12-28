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紐約百老匯藝廊舉辦開業慶典暨潘秀啓藝術創作回顧展

記者和釗宇╱紐約即時報導
紐約百老匯藝廊日前在曼哈頓舉辦開業慶典暨「探尋·追境——潘秀啓藝術創作回顧展」 啟幕儀式。（主辦方提供）
紐約百老匯藝廊日前在曼哈頓舉辦開業慶典暨「探尋·追境——潘秀啓藝術創作回顧展」 啟幕儀式。（主辦方提供）

紐約百老匯藝廊(New York Broadway Gallery)日前在曼哈頓舉辦開業慶典暨「探尋·追境——潘秀啓藝術創作回顧展」 啟幕儀式；本次活動由紐約百老匯藝廊主辦，美國亞洲美術家協會(Asia Artists Association of USA)、華爾街證券期貨俱樂部(Wall Street Securities and Futures Club)協辦，邀請了來自北美、歐洲、中國的藝術家以及各大證券、期貨、基金公司的業界精英和專業投資者。

紐約百老匯藝廊聯合創始人、美國太平洋證券CEO、美國太平洋期貨CEO屈正哲表示，藝廊秉持「金融為藝術賦能、藝術為金融助力」的宗旨，為藝術家提供展覽、培訓、文化藝術交流等全方位優質服務，擴大藝術家知名度、美譽度，增強國際影響力。

潘秀啓在會上分享了自己的藝術創作經歷以及創作理念；他畢業於湖北美術學院油畫專業，並在中央美院研修版畫，是國家一級美術師、美術研究員，現任美國亞洲美術家協會副主席；潘秀啓的作品先後被中美多家畫廊代理，他的油畫、國畫、版畫作品被中、美、丹麥、日本、港台文化機構、個人和慈善組織收藏。

此次畫展事件為2022年12月20日至2023年1月20日，地點是19 W 26th St, 4FL,New York紐約百老匯藝廊，歡迎民眾前去觀展。

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紐約百老匯藝廊日前在曼哈頓舉辦開業慶典暨「探尋·追境——潘秀啓藝術創作回顧展」 啟幕儀式。（主辦方提供）
紐約百老匯藝廊日前在曼哈頓舉辦開業慶典暨「探尋·追境——潘秀啓藝術創作回顧展」 ...
紐約百老匯藝廊日前在曼哈頓舉辦開業慶典暨「探尋·追境——潘秀啓藝術創作回顧展」 啟幕儀式。（主辦方提供）

百老匯 證券 CEO

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