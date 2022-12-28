全球首家米其林拉麵 登波設分店

全球首家米其林拉麵館日前在登波開設分店。(取自臉書)

全球首個拿到米其林一星拉麵館「蔦」(Tsuta)，近期在布碌崙 (布魯克林)登波(Dumbo)開張；將拉麵館引入美東的華人共同業者指出，登波是旅客和當地人都會聚首的地點，成功擠下曼哈頓 ，成為蔦目前在美國的唯一分店。

東京拉麵館Japanese Soba Noodles蔦(Tsuta)是全球第一家拿到米其林一星的拉麵店，四年前在舊金山首開美國第一家分店，但於2020年初關門；此次再進軍美國市場，業者選擇美東為據點，但受到眾多因素影響，包括創辦人兼主廚大西祐貴(Yuki Onishi)9月突然過世，拖到近期才正式開業。

被譽為「拉麵天才」的大西祐貴，想做與眾不同的拉麵，苦尋沒人用過的食材，並堅決靠香氣取勝；他最後使用了「松露」，在招牌醬油拉麵湯底中加入松露醬及松露油提味，增加味覺及嗅覺層次感，又不會過於刺激嗆鼻。位於登波的店面將推出五款拉麵，包括以松露招牌的日本醬油湯、使用沖繩海鹽、蒙古岩鹽特殊比例調製的鹽味湯、兩款豬肉湯底以及迎合市場需求的素食蕎麥麵湯。

「我們搜索將近一年才找到完美的地點」，餐廳的共同擁有者、華裔羅艾倫(Alan Lo，音譯)表示，曾考慮曼哈頓洛克菲勒中心(Rockefeller Center)、蘇活區(Soho)、地獄廚房(Hell's Kitchen)及下東城一帶；但綜合考量認為登波(Dumbo)更合適，是當地人及國際旅客均會造訪的地點。