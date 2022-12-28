我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

全球首家米其林拉麵 登波設分店

記者顏潔恩／紐約報導
全球首家米其林拉麵館日前在登波開設分店。(取自臉書)
全球首家米其林拉麵館日前在登波開設分店。(取自臉書)

全球首個拿到米其林一星拉麵館「蔦」(Tsuta)，近期在布碌崙(布魯克林)登波(Dumbo)開張；將拉麵館引入美東的華人共同業者指出，登波是旅客和當地人都會聚首的地點，成功擠下曼哈頓，成為蔦目前在美國的唯一分店。

東京拉麵館Japanese Soba Noodles蔦(Tsuta)是全球第一家拿到米其林一星的拉麵店，四年前在舊金山首開美國第一家分店，但於2020年初關門；此次再進軍美國市場，業者選擇美東為據點，但受到眾多因素影響，包括創辦人兼主廚大西祐貴(Yuki Onishi)9月突然過世，拖到近期才正式開業。

被譽為「拉麵天才」的大西祐貴，想做與眾不同的拉麵，苦尋沒人用過的食材，並堅決靠香氣取勝；他最後使用了「松露」，在招牌醬油拉麵湯底中加入松露醬及松露油提味，增加味覺及嗅覺層次感，又不會過於刺激嗆鼻。位於登波的店面將推出五款拉麵，包括以松露招牌的日本醬油湯、使用沖繩海鹽、蒙古岩鹽特殊比例調製的鹽味湯、兩款豬肉湯底以及迎合市場需求的素食蕎麥麵湯。

「我們搜索將近一年才找到完美的地點」，餐廳的共同擁有者、華裔羅艾倫(Alan Lo，音譯)表示，曾考慮曼哈頓洛克菲勒中心(Rockefeller Center)、蘇活區(Soho)、地獄廚房(Hell's Kitchen)及下東城一帶；但綜合考量認為登波(Dumbo)更合適，是當地人及國際旅客均會造訪的地點。

目前，紐約市是蔦除了東京、新加坡及泰國曼谷以外的第九家分店，也是北美唯一分店。

全球首家米其林拉麵館日前在登波開設分店。(取自臉書)
全球首家米其林拉麵館日前在登波開設分店。(取自臉書)

曼哈頓 新加坡 布碌崙

上一則

今年地鐵客流量 疫情以來首破10億人次

下一則

紐時評選 紐約「十佳新餐廳」出爐

延伸閱讀

施工影響地鐵E車 31日前改道行駛

施工影響地鐵E車 31日前改道行駛
曼哈頓洛克菲勒聖誕樹前 男子遭尖刀劃臉

曼哈頓洛克菲勒聖誕樹前 男子遭尖刀劃臉
風雨雪夾襲 曼哈頓街頭陷壅堵

風雨雪夾襲 曼哈頓街頭陷壅堵
地鐵車廂脫褲猥褻女子 曼哈頓色狼被捕

地鐵車廂脫褲猥褻女子 曼哈頓色狼被捕
光天化日 曼哈頓地鐵男子脫褲壓女客…被控強暴未遂、性虐

光天化日 曼哈頓地鐵男子脫褲壓女客…被控強暴未遂、性虐

熱門新聞

郵寄支票屢被盜，華人不堪其擾。(本報檔案照)

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

2022-12-23 13:28
2022年全市年度最差前100名房東名單，四名華裔上榜。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

2022-12-21 06:52
三嫌搶劫華人男子。(視頻截圖)

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

2022-12-20 12:19
有華人家中氣溫太低，趕往法拉盛飲茶、購物慶祝平安夜。(記者牟蘭／攝影)

平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖

2022-12-25 07:14
曼哈頓下城地鐵站脫褲猥褻女子，嫌犯遭地檢控多項性侵重罪。(市警提供)

光天化日 曼哈頓地鐵男子脫褲壓女客…被控強暴未遂、性虐

2022-12-22 15:12
桑托斯被爆曾當客服，精英人設崩塌。(美聯社)

被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌

2022-12-24 11:33

超人氣

更多 >
一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象
蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理

蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理
就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它
飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周
美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了

美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了