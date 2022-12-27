市警推播客劇集 分享人質談判故事

市警推播客欄目，人質談判小組成員講述親身經歷。(市警提供)

紐約市 警、市警察 基金會(New York City Police Foundation)近期宣布推出一個播客(podcast)節目，由警方人質談判小組(Hostage Negotiation Team)的成員，講述他們經歷的真實故事。

這個名為「和我說話」(Talk to Me)的市警播客共有27集，第一集講述1973年組建首個談判小組的過程，由康倫(Edward Conlon)擔任編劇和旁白，他曾是市警探員，現任市警媒體聯絡員。

第一集中，在1970年代經歷了阿提卡監獄 暴動(Attica Prison)和慕尼黑奧運會以色列運動員被屠殺等一系列社會事件後，紐約市警意識到開發一套處理人質被劫的解救機制迫在眉睫。在接下來的十年裡，市警談判小組處理了數百起案件，沒有一人傷亡。

「和我說話」也將首次呈現銀行搶劫、劫機和家庭糾紛等真實談判場景，並由親歷警員講述。

市警表示，通過新聞檔案和人質小組創始人伯茨(Frank Bolz)、施洛斯貝格(Harvey Schlossberg)的第一手資料，將大大小小的案件呈現給聽眾；作為世界第一支人質談判小組，紐約市警率先將心理學應用於拯救生命，創造了如今全世界都在使用的人質解救模式。

這檔欄目每周更新，聽眾可以在所有主要的播客平台上找到，包括Spotify和Apple Music。