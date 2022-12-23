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紐約冬天夜晚 沉浸爵士藍調聖地

記者鄭怡嫣／紐約報導
小爵士俱樂部開放恣意的活力與態度，培養了許多年輕爵士樂手。(記者鄭怡嫣/攝影)
小爵士俱樂部開放恣意的活力與態度，培養了許多年輕爵士樂手。(記者鄭怡嫣/攝影)

爵士樂在19世紀末發源於紐奧良，隨後往北發展，並在紐約市發揚光大，吸引一眾爵士樂手像帕克(Charlie Parker)、哈樂黛(Billie Holiday)等，在舞台上發光發熱。手持一杯熱紅酒或熱托迪(hot toddy)，在夜晚當一名聽覺漫遊者，沉浸在樂手用來說故事的爵士樂中，似乎也是這個冬季不錯的選擇。

●小爵士 恣意揮發創意

小爵士俱樂部(Small Jazz Club)店如其名，由前海軍潛艇員、註冊護士、哲學家與爵士小提琴手波爾登(Mitchell Borden)在1994年創建。沿著狹窄的階梯下樓，便可看到猶如巢穴一般的地下室，幾排緊貼的木椅、一台鋼琴、一把低音提琴、一套爵士鼓，便是舞台全部。

小爵士的原址曾比鄰紐約最悠久與最負盛名的爵士吧Village Vanguard，當時，它沒有酒牌，依靠低價門票及BYOB(可自行帶酒)的政策，吸引大量學生光臨。也正是如此開放恣意的活力與態度，培養了許多年輕爵士樂手。官網為https://www.smallslive.com/，地址在曼哈頓西10街183號。

地下室之犬周三至周日，都有即興的爵士演奏表演。(取自官網)
地下室之犬周三至周日，都有即興的爵士演奏表演。(取自官網)

●地下室之犬 浪漫平價

九一一事件發生後，2002年，小爵士俱樂部宣告破產，波爾登開始創建位於曼哈頓西村的「胖貓」(Fat Cat)。胖貓的門面同樣不起眼，拾級而下卻別有洞天。9000呎的場地，包含各類棋台、桌球台、乒乓台、沙壺球台以及復古電動遊戲機，宛如一個輕快熱烈的地下世界，也由低廉的價格，被譽為「浪漫平價屋」。而每接近深夜，即興爵士演奏的曲目也愈演愈烈，甚至有觀眾也即興來上一段舞蹈。

地下室之犬除了音樂表演，也有其他娛樂活動。(取自地下室之犬臉書)
地下室之犬除了音樂表演，也有其他娛樂活動。(取自地下室之犬臉書)
地下室之其他的娛樂活動。(取自地下室之犬臉書)
地下室之其他的娛樂活動。(取自地下室之犬臉書)

疫情後，波爾登重建小爵士俱樂部，並獲得酒牌，然而胖貓卻易主，改名為地下室之犬(Cellar Dog)，不過新東家也說，將繼續胖貓文化，即興的爵士演奏，從每周三貫徹直至周日。官網為https://www.cellardog.net/，地址在曼哈頓Christopher街75號。

布什維克成為先鋒藝術家的聚居地。圖為「鳥類學」。(取自官網)
布什維克成為先鋒藝術家的聚居地。圖為「鳥類學」。(取自官網)

●鳥類學 不收入場門票

布碌崙(布魯克林)布什維克(Bushwick)，儼然成為先鋒藝術家的聚居地，街區後工業時代風格明顯，充斥街頭塗鴉作品，豐富的夜生活文化也吸引各族裔青年聚居。在2021年7月新開的鳥類學爵士俱樂部(Ornithology Jazz Club)，也是其中的代表之一。這間俱樂部每晚都有音樂演出，且不收取入場門票，聽眾們從晚7時坐定，陸續等樂手與其他客人交織而來，可一直待到、散落到深夜，盡興離場。

其中店裡每周一與周三設有開放麥(open mic)，各路樂手、詩人、喜劇演員同台，樂手融合的文化也在這裡發揚光大，幾個不屬同一樂團或獨立樂手共同即興演出的「Jam session」，常為聽眾們帶來新奇的感受。官網為https://www.ornithologyjazzclub.com/，地址在布碌崙Suydam街6號。

蔚藍藍調全市最具代表性、也是紐約僅存的有歷史性的藍調俱樂部之一。(取自官網)
蔚藍藍調全市最具代表性、也是紐約僅存的有歷史性的藍調俱樂部之一。(取自官網)

蔚藍藍調的現場表演。(記者鄭怡嫣/攝影)
蔚藍藍調的現場表演。(記者鄭怡嫣/攝影)

●蔚藍藍調 最具代表性

蔚藍藍調(Terra Blues)起源於1990年，處於格林威治村(Greenwich Village)腹地，是全市最具代表性、也是紐約僅存的有歷史性的藍調俱樂部之一。俱樂部集結不少國內及國際知名藍調樂手演出，樂手興之所至，也會帶來意想不到的表演。一次鼓手走下台，以小圓餐桌為打擊目標，為每桌客人帶來一段即興演奏；當遇到光頭客人，也會在他們的腦袋上輕輕敲擊幾下，在演奏間歇增添一份娛樂，也增進與觀眾的親密。

官網https://www.terrablues.com/，地址為曼哈頓Bleecker街149號。

蔚藍藍調集結不少國內及國際知名藍調樂手演出。(取自官網)
蔚藍藍調集結不少國內及國際知名藍調樂手演出。(取自官網)

爵士樂 曼哈頓 布碌崙

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