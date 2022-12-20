紐約美華劇坊 辦線上籌款拍賣會

紐約美華劇坊第三屆「戲夢人生」線上籌款拍賣會。 (紐約美華劇坊提供、許振輝／攝影)

紐約美華劇坊(Chinese Theatre Works，簡稱CTW)為籌募基金，正舉辦第三屆「戲夢人生」線上籌款拍賣 會，由董事長林秀惠帶領藝術總監Stephen Kaplin、 馮光宇，經理Stephanie He、團員Charlie Santos 與Harrison Greene等錄製影片，介紹2022年的「成績單」：43場表演、35場工作坊、八場演講示範、三齣原創新戲及兩場國際論壇的主講等，同時提供皮影影偶、著名書法家王懋軒的墨寶、雕刻、珠寶等20項拍賣品。拍賣活動即日起至12月25日，可登入CTW的網站：https://chinesetheatreworks.org/2022-fundraising-auction/，將屬意的項目號碼及競標價傳到手機：(917)836-4841，活動結束後，獲勝者會接到通知。

紐約美華劇坊自1995年政府立案以來表現優良，深受紐約州及市政府支持。成立即將屆滿30年，CTW錄製的影片，可在 https://www.youtube.com/watch?v=fXLBUsyueXc觀賞。除了競標，更歡迎捐款。電郵：[email protected]，聯絡電話：馮光宇(347)528-8412。

創辦人馮光宇大學主修中國戲劇，立志將傳統戲劇搬上世界舞台。1983年進紐約大學戲劇教育研究所，並投考美國劇團，獲得Bread & Puppet Theater、 Mabou Mines 、East West Fusion Theater 、Asian American Dance Theater等表演及導演 的機會。

美國在1990年代後，有許多移民的戲曲 演員，也有許多戲曲劇團，但馮光宇是首位大學主修戲曲來美的移民， 因為當時沒有專業團體，她用在台灣製作好的錄音帶、自己化妝、貼片子、梳大頭，購置幾套行頭，演出「虞姬舞劍」、「天女散花舞長綢」、「思凡舞拂塵」、「遊園舞扇」，邊舞邊唱自說自話，最長的一次示範講座是3小時。現在CTW每年提供約百場表演及教學示範，至少做一齣原創戲。

馮光宇表示，由於核心價值是傳統表演藝術及中華文化，結合京劇、布袋戲、皮影戲等，但面對的是美國觀眾，所以必須跨過文化鴻溝，從構思開始一切都是原創的，包括編劇導演、作詞寫曲、甚至教華裔演員從ABC開始背台詞。一場表演觀眾只是花費一小時欣賞，但一齣原創戲的創作，從構思開始到上演通常是一年的流程，很難想像工作室裡其實只有三到五個人。

劇團從1995年開始僅靠著微薄的政府資金、演出及教學收入，2011年劇團從家裡搬到商業大樓租來的工作室，開始聘用專業行政人員。她透露，只要存到錢，便增加工作人員的時數，因為沒有能做事的人、無法處理龐大的工作量，劇團是不能夠維持下去的。

CTW成立即將屆滿30年，馮光宇跟丈夫到時也將退居幕後，做好接班規劃，「希望CTW將來不但有更堅強的團隊，也期望有屬於自己的行政辦公室、排練室、博物館、劇場。」 這個夢需要很大勇氣及不斷的努力，若沒有夢想就沒有一切，所以CTW希望大眾加入這個夢想，成為會員及支持者。 她說：「如果觀眾肯定CTW 的工作，肯定中華民族的藝術文化，希望CTW 的這個平台，能夠繼續在美國發展、成長，真心期盼我們自己華人伸出援手來支持。」