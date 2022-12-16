周末好去處／展望公園觀鳥 復古列車出遊

展望公園 闔家觀鳥

布碌崙 (布魯克林)展望公園聯盟(Prospect Park Alliance)，將在17日(周六)在展望公園的奧杜鵬(Audubon Center)鳥類中心，舉辦家庭季觀鳥識鳥活動；由鳥類專家帶領家長與孩子們一起識別在公園冬季出沒的各種鳥類，追蹤它們的特性、健康狀況以及所處生態環境。活動免費，將在上午10時至中午12時間舉辦，民眾可從公園林肯路(Lincoln Road)入口進入，根據路標指示至奧杜鵬中心。詳情在https://reurl.cc/Ydm2YD。

新年日曆 創作塗色

紐約小眾公園波浪山公共花園及文化中心(Wave Hill Public Garden & Cultural Center)，將於17日(周六)舉辦日曆塗色活動，在工作人員的指導下，家長們將與孩子們一起在2023年的日曆塗色，為每個季節及每個月份都塗上自己喜歡的色彩，並將這本獨特日曆帶回家。活動免費，將在上午10時至下午1時間舉辦，地址為布朗士 自由大道(Independence Ave.)4900號，詳情可致電(718)549-3200轉分機251查詢。

復古列車 懷舊之旅

深受廣大民眾歡迎、冬季最後一趟的紐約懷舊列車(MTA Holiday Nostalgia)即將在18日(周日)啟程。1930年代的懷舊列車R1-9，將在當日早上10時至晚上5時30分之間，在下城錢伯斯街(Chambers St.)至137街-城市學院街之間的地鐵 1號線上運營。懷舊列車保留了當年的車廂廣告、吊扇、藤蓆座椅與白熾燈泡，車頭亦設有聖誕花圈等布置，濃濃的懷舊節日風讓人十分有感覺，很多紐約客也都會用心裝扮。詳情可至網站www.nytransitmuseum.org查詢。

第五大道 假日徒步

開放街道項目「所有人的第五大道」(Fifth Avenue For All)在今年冬季，成為車輛禁行的遊人步行區，橫跨49街及57街之間的第五大道，將在18日(周日)中午12時至晚6時間，設置各類食品小攤及音樂表演，表演樂隊包括當地合唱團及樂器合奏團。民眾可沿途欣賞節日櫥窗、裝飾，在洛克菲勒中心觀賞聖誕樹。此外，大型的點燈裝置也將在今年冬季回歸，每個裝置設有不同的互動環節。詳情可至網站www.fifthavenue.nyc/holiday查詢。