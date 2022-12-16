我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾貝爾級醜聞 今年經濟學獎得主遭多名學生控性騷擾

紐約兒童退燒藥缺貨 家長奔波忙

周末好去處／展望公園觀鳥 復古列車出遊

記者鄭怡嫣／紐約報導

展望公園 闔家觀鳥

布碌崙(布魯克林)展望公園聯盟(Prospect Park Alliance)，將在17日(周六)在展望公園的奧杜鵬(Audubon Center)鳥類中心，舉辦家庭季觀鳥識鳥活動；由鳥類專家帶領家長與孩子們一起識別在公園冬季出沒的各種鳥類，追蹤它們的特性、健康狀況以及所處生態環境。活動免費，將在上午10時至中午12時間舉辦，民眾可從公園林肯路(Lincoln Road)入口進入，根據路標指示至奧杜鵬中心。詳情在https://reurl.cc/Ydm2YD

新年日曆 創作塗色

紐約小眾公園波浪山公共花園及文化中心(Wave Hill Public Garden & Cultural Center)，將於17日(周六)舉辦日曆塗色活動，在工作人員的指導下，家長們將與孩子們一起在2023年的日曆塗色，為每個季節及每個月份都塗上自己喜歡的色彩，並將這本獨特日曆帶回家。活動免費，將在上午10時至下午1時間舉辦，地址為布朗士自由大道(Independence Ave.)4900號，詳情可致電(718)549-3200轉分機251查詢。

復古列車 懷舊之旅

深受廣大民眾歡迎、冬季最後一趟的紐約懷舊列車(MTA Holiday Nostalgia)即將在18日(周日)啟程。1930年代的懷舊列車R1-9，將在當日早上10時至晚上5時30分之間，在下城錢伯斯街(Chambers St.)至137街-城市學院街之間的地鐵1號線上運營。懷舊列車保留了當年的車廂廣告、吊扇、藤蓆座椅與白熾燈泡，車頭亦設有聖誕花圈等布置，濃濃的懷舊節日風讓人十分有感覺，很多紐約客也都會用心裝扮。詳情可至網站www.nytransitmuseum.org查詢。

第五大道 假日徒步

開放街道項目「所有人的第五大道」(Fifth Avenue For All)在今年冬季，成為車輛禁行的遊人步行區，橫跨49街及57街之間的第五大道，將在18日(周日)中午12時至晚6時間，設置各類食品小攤及音樂表演，表演樂隊包括當地合唱團及樂器合奏團。民眾可沿途欣賞節日櫥窗、裝飾，在洛克菲勒中心觀賞聖誕樹。此外，大型的點燈裝置也將在今年冬季回歸，每個裝置設有不同的互動環節。詳情可至網站www.fifthavenue.nyc/holiday查詢。

地鐵 布朗士 布碌崙

上一則

鐵達尼110周年特展 救生衣、定情項鍊訴說真實故事

延伸閱讀

新州燃煤電廠爆破拆除 轉型清潔能源貯存地

新州燃煤電廠爆破拆除 轉型清潔能源貯存地
得罪最會記仇的鳥 牠每天飛來「噴射式滑翔潑糞」

得罪最會記仇的鳥 牠每天飛來「噴射式滑翔潑糞」
紐約節日復古地鐵回歸 民眾變裝營造穿越時空氣氛

紐約節日復古地鐵回歸 民眾變裝營造穿越時空氣氛
節日復古地鐵 疫後首回歸

節日復古地鐵 疫後首回歸
停駛2年 MTA假日懷舊列車明上路

停駛2年 MTA假日懷舊列車明上路

熱門新聞

888大藥房業主吳慧玲涉通過支付顧客現金等，由醫生開出患者不需要的藥品或服務，涉非法回扣與詐欺，被聯邦檢方起訴。(法院文件)

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

2022-12-10 07:00
嫌犯作案照片。(市警局提供)

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

2022-12-11 13:37
強風暴來襲，紐約市預計本周迎雨雪天。(本報檔案照)

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

2022-12-13 15:44
檢方提供多項證據直指潘勤軒涉殺蔣凱文。(警方提供)

MIT博士涉槍殺耶魯華生 5人指證…休旅車發現血跡、皮屑

2022-12-14 11:00
包括紐約州在內的三州地區，從今(15)日起至17日(周六)將出現冬季風暴天氣。(本報檔案照)

今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報

2022-12-15 15:36
黃萱迪(中)8日出庭，右為董克文。(記者胡聲橋╱攝影)

日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬

2022-12-09 02:29

超人氣

更多 >
放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的

放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的
今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報

今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報
北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過
中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停
零售嚴重衰退 道指跌763點

零售嚴重衰退 道指跌763點