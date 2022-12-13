票選最佳聖誕樹 天景捐款助公益
Skyview天景購物中心10日點亮五棵聖誕樹，宣布為期12天聖誕節活動，歡迎民眾投票選出心中最佳聖誕樹，獲最高票數的非營利機構將收到天景購物中心1000元的捐款，參與投票民眾也有機會獲得神秘好禮。
天景購物中心的營運方Shopcore Properties集團區域行銷經理孫偉家表示，Shopcore集團已連續兩年在全國各地商場舉辦此項公益聖誕樹活動，向近70家慈善機構捐贈超過3萬3000元，今年中心與五個非營利機構合作，由各機構配合商家布置，歡迎民眾前來投票選出最佳聖誕樹。
孫偉家表示，參與機構包括圖書天使基金會與Target以卡通鬼精靈以及童書會繪本為主題的聖誕樹，法拉盛商改區與Coco都可茶飲以法拉盛地標為靈感的設計，皇后區美術館、La Jornada食物救濟中心與Uniqlo以蔬果糧食為背景的創意。
他補充，另兩棵聖誕樹由皇后區旅遊局和Old Navy將數張皇后區旅遊景點照片製作成聖誕掛飾，紐約勵馨婦幼關懷中心與Everyday Beauty使用紫色為主題呼籲正視家暴問題，並邀請義工與曾受基金會幫助的小朋友們親手繪製掛飾。
活動即日開始，一連12天，將在中心舉辦不同聖誕主題活動，包括DIY聖誕調酒、薑餅屋製作等，部分活動需購買門票，門票收入將全數捐給慈善基金會為貧困孩童送暖，詳細活動時間表請登theshopsatskyview.com或關注官方Instagram @theshopsatskyviewny與小紅書@skyview。
市議員黃敏議、州眾議員金兌錫與皇后區公共圖書館法拉盛分館館長曾陽出席當天活動表示支持。
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