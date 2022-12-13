票選最佳聖誕樹 天景捐款助公益

天景購物中心點亮五棵聖誕樹，宣布為期12天聖誕節活動。(記者牟蘭／攝影)

Skyview天景購物中心10日點亮五棵聖誕樹，宣布為期12天聖誕節活動，歡迎民眾投票 選出心中最佳聖誕樹，獲最高票數的非營利機構將收到天景購物中心1000元的捐款，參與投票民眾也有機會獲得神秘好禮。

天景購物中心的營運方Shopcore Properties集團區域行銷經理孫偉家表示，Shopcore集團已連續兩年在全國各地商場舉辦此項公益聖誕樹活動，向近70家慈善機構捐贈超過3萬3000元，今年中心與五個非營利機構合作，由各機構配合商家布置，歡迎民眾前來投票選出最佳聖誕樹。

孫偉家表示，參與機構包括圖書天使基金會與Target以卡通鬼精靈以及童書會繪本為主題的聖誕樹，法拉盛 商改區與Coco都可茶飲以法拉盛地標為靈感的設計，皇后區 美術館、La Jornada食物救濟中心與Uniqlo以蔬果糧食為背景的創意。

他補充，另兩棵聖誕樹由皇后區旅遊局和Old Navy將數張皇后區旅遊景點照片製作成聖誕掛飾，紐約勵馨婦幼關懷中心與Everyday Beauty使用紫色為主題呼籲正視家暴問題，並邀請義工與曾受基金會幫助的小朋友們親手繪製掛飾。

活動即日開始，一連12天，將在中心舉辦不同聖誕主題活動，包括DIY聖誕調酒、薑餅屋製作等，部分活動需購買門票，門票收入將全數捐給慈善基金會為貧困孩童送暖，詳細活動時間表請登theshopsatskyview.com或關注官方Instagram @theshopsatskyviewny與小紅書@skyview。