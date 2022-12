紐約冬季燈展 中國古代神話降臨 動物王國也來了

紐約冬季燈展,是節日季民眾賞燈的新地點。(取自臉書)

2022年已步入尾聲,年底節日季因入夜時間較早,冬季燈展成為無論是紐約客或外國旅客造訪的重點旅遊目的地,今年紐約冬季燈展(NYC Winter Lantern Festival)重磅回歸,從即日起至明年1月8日,在紐約市及周邊舉辦四場具有濃厚中華特色的大型燈光展。

第四屆紐約冬季燈展,自2019年起成為中國駐紐約旅遊辦事處旗艦項目,也是紐新航港局(The Port Authority of New York and New Jersey)公共藝術項目之一;該燈展最大的特點之一,是從中國運來的精良手工製作傳統花燈,分成不同的場地和主題展出,今年更是加碼在紐約市及周邊增加至四個不同場地,除「燈藝」外也通過現場文化表演、美食宣揚中華文化。

第四屆紐約冬季燈展即日起舉辦,星光隧道令遊客駐足。(取自官網)

史泰登島 西遊記呈現眼前

被視為主場的史泰登島,此次以「東遊記」(Journey to the East)為主題,從中國古代神話故事中汲取靈感,將「西遊記」、「山海經」中重要的人物以花燈秀的形式呈現眼前,加深民眾對中華文化的認識;此外也有包括動物王國、海底世界、星光隧道及鞦韆等特色主題及裝置,共超過1000個中國花燈的展示。

史島的燈展將在史島大學醫院社區公園(Staten Island University Hospital Community Park)舉辦,地址是Richmond Terrace 75號,入場門票為18元至29元不等;今年舉辦時間從即日起至明年1月8日,其中本月23日(周五)前將在周五至周日開放,之後將每日從下午5時至晚間9時30分開放。

史島「東遊記」燈秀將出現西遊記中的人物孫悟空。(取自官網)

海底世界是其中最受人喜愛的燈秀主題。(取自官網)

皇后區 農場之夜好童趣

主辦方連續第二年將皇后區農場博物館 (Queens County Farm Museum),從平白無奇的農場打造成光芒四射的燈光綠洲,同樣以手工製作的燈籠製成花朵、拖拉機、農場動物等,特別適合小朋友探索;「農場之夜」的皇后區農場博物館,地址為Little Neck Pkwy 73-50號;舉辦至明年1月8日,開放時間為下午5時至晚9時,入門票為18元至27元不等。

納蘇郡 開車遊園探宇宙

納蘇郡(Nassau County)會場是唯一以沉浸式開車遊園的方式推行的燈展,民眾可開車載著一家大小,愜意舒適的開車遊園,在面積達20畝的園區裡穿梭並欣賞絢麗的燈彩飾品;今年的主題是「宇宙世界」,車子將行駛在星球、火箭及太空人之間,主辦方提醒,入園將採一車一票的方式,駕駛可緩慢速度前行,打開車窗及天窗,徜徉在宇宙的奧秘中。

舉辦地點在長島 納蘇郡藝術博物館(Nassau County Museum of Art),地址長島Roslyn的Museum Drive 1號,入場門票為每輛車50元加服務費;即日起至22日(周四)為每周五至日開放,22日起至明年1月1日為每日開放,時間為周四、五、日下午5時至晚8時30分、周六至晚9時。

第四屆紐約冬季燈展回歸,四個舉辦地點主題各異。(取自官網)

紐約冬季燈展從即日起回歸,史泰登島主場以中華文化為主題。(取自官網)

蘇福克郡 首開燈展秀恐龍

每年超過15萬人參觀,主辦方在今年於長島蘇福克郡(Suffolk County)加場首開燈展,手工製的動物、恐龍、花類主題將映入眼簾,製造無數個拍照的好場景;活動將於Smithtown Historical Society舉行,地址是紐約Smithtown的239 E Main St,入門票從12元至22元不等,時間至明年1月8日,即日起至23日(周五)每周五至日開放,23日到明年1月1日每日開放,開放時間是下午5時30分至晚9時30分。

更多紐約冬季燈展四場活動詳細信息、開放時間及購票,請登錄網站https://www.winterlanternfestival.com查詢。