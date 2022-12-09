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紐約冬季燈展 中國古代神話降臨 動物王國也來了

記者顏潔恩／紐約報導
紐約冬季燈展，是節日季民眾賞燈的新地點。(取自臉書)
紐約冬季燈展，是節日季民眾賞燈的新地點。(取自臉書)

2022年已步入尾聲，年底節日季因入夜時間較早，冬季燈展成為無論是紐約客或外國旅客造訪的重點旅遊目的地，今年紐約冬季燈展(NYC Winter Lantern Festival)重磅回歸，從即日起至明年1月8日，在紐約市及周邊舉辦四場具有濃厚中華特色的大型燈光展。

第四屆紐約冬季燈展，自2019年起成為中國駐紐約旅遊辦事處旗艦項目，也是紐新航港局(The Port Authority of New York and New Jersey)公共藝術項目之一；該燈展最大的特點之一，是從中國運來的精良手工製作傳統花燈，分成不同的場地和主題展出，今年更是加碼在紐約市及周邊增加至四個不同場地，除「燈藝」外也通過現場文化表演、美食宣揚中華文化。

紐約冬季燈展，是節日季民眾賞燈的新地點。(取自臉書)
紐約冬季燈展，是節日季民眾賞燈的新地點。(取自臉書)

第四屆紐約冬季燈展即日起舉辦，星光隧道令遊客駐足。(取自官網)
第四屆紐約冬季燈展即日起舉辦，星光隧道令遊客駐足。(取自官網)

史泰登島 西遊記呈現眼前

被視為主場的史泰登島，此次以「東遊記」(Journey to the East)為主題，從中國古代神話故事中汲取靈感，將「西遊記」、「山海經」中重要的人物以花燈秀的形式呈現眼前，加深民眾對中華文化的認識；此外也有包括動物王國、海底世界、星光隧道及鞦韆等特色主題及裝置，共超過1000個中國花燈的展示。

史島的燈展將在史島大學醫院社區公園(Staten Island University Hospital Community Park)舉辦，地址是Richmond Terrace 75號，入場門票為18元至29元不等；今年舉辦時間從即日起至明年1月8日，其中本月23日(周五)前將在周五至周日開放，之後將每日從下午5時至晚間9時30分開放。

史島「東遊記」燈秀將出現西遊記中的人物孫悟空。(取自官網)
史島「東遊記」燈秀將出現西遊記中的人物孫悟空。(取自官網)

海底世界是其中最受人喜愛的燈秀主題。(取自官網)
海底世界是其中最受人喜愛的燈秀主題。(取自官網)

紐約冬季燈展，是節日季民眾賞燈的新地點。(取自臉書)
紐約冬季燈展，是節日季民眾賞燈的新地點。(取自臉書)

紐約冬季燈展，是節日季民眾賞燈的新地點。(取自臉書)
紐約冬季燈展，是節日季民眾賞燈的新地點。(取自臉書)

紐約冬季燈展，是節日季民眾賞燈的新地點。(取自臉書)
紐約冬季燈展，是節日季民眾賞燈的新地點。(取自臉書)

皇后區 農場之夜好童趣

主辦方連續第二年將皇后區農場博物館(Queens County Farm Museum)，從平白無奇的農場打造成光芒四射的燈光綠洲，同樣以手工製作的燈籠製成花朵、拖拉機、農場動物等，特別適合小朋友探索；「農場之夜」的皇后區農場博物館，地址為Little Neck Pkwy 73-50號；舉辦至明年1月8日，開放時間為下午5時至晚9時，入門票為18元至27元不等。

紐約冬季燈展，是節日季民眾賞燈的新地點。(取自臉書)
紐約冬季燈展，是節日季民眾賞燈的新地點。(取自臉書)

紐約冬季燈展，是節日季民眾賞燈的新地點。(取自臉書)
紐約冬季燈展，是節日季民眾賞燈的新地點。(取自臉書)

紐約冬季燈展，是節日季民眾賞燈的新地點。(取自臉書)
紐約冬季燈展，是節日季民眾賞燈的新地點。(取自臉書)

紐約冬季燈展，是節日季民眾賞燈的新地點。(取自臉書)
紐約冬季燈展，是節日季民眾賞燈的新地點。(取自臉書)

納蘇郡 開車遊園探宇宙

納蘇郡(Nassau County)會場是唯一以沉浸式開車遊園的方式推行的燈展，民眾可開車載著一家大小，愜意舒適的開車遊園，在面積達20畝的園區裡穿梭並欣賞絢麗的燈彩飾品；今年的主題是「宇宙世界」，車子將行駛在星球、火箭及太空人之間，主辦方提醒，入園將採一車一票的方式，駕駛可緩慢速度前行，打開車窗及天窗，徜徉在宇宙的奧秘中。

舉辦地點在長島納蘇郡藝術博物館(Nassau County Museum of Art)，地址長島Roslyn的Museum Drive 1號，入場門票為每輛車50元加服務費；即日起至22日(周四)為每周五至日開放，22日起至明年1月1日為每日開放，時間為周四、五、日下午5時至晚8時30分、周六至晚9時。

紐約冬季燈展，是節日季民眾賞燈的新地點。(取自臉書)
紐約冬季燈展，是節日季民眾賞燈的新地點。(取自臉書)

紐約冬季燈展，是節日季民眾賞燈的新地點。(取自臉書)
紐約冬季燈展，是節日季民眾賞燈的新地點。(取自臉書)

第四屆紐約冬季燈展回歸，四個舉辦地點主題各異。(取自官網)
第四屆紐約冬季燈展回歸，四個舉辦地點主題各異。(取自官網)

紐約冬季燈展從即日起回歸，史泰登島主場以中華文化為主題。(取自官網)
紐約冬季燈展從即日起回歸，史泰登島主場以中華文化為主題。(取自官網)

紐約冬季燈展，是節日季民眾賞燈的新地點。(取自臉書)
紐約冬季燈展，是節日季民眾賞燈的新地點。(取自臉書)

蘇福克郡 首開燈展秀恐龍

每年超過15萬人參觀，主辦方在今年於長島蘇福克郡(Suffolk County)加場首開燈展，手工製的動物、恐龍、花類主題將映入眼簾，製造無數個拍照的好場景；活動將於Smithtown Historical Society舉行，地址是紐約Smithtown的239 E Main St，入門票從12元至22元不等，時間至明年1月8日，即日起至23日(周五)每周五至日開放，23日到明年1月1日每日開放，開放時間是下午5時30分至晚9時30分。

更多紐約冬季燈展四場活動詳細信息、開放時間及購票，請登錄網站https://www.winterlanternfestival.com查詢。

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