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周末好去處／肉品加工區節日燈展 雪人比人還大

記者顏嘉瑩／紐約報導

曼哈頓的雀兒喜(Chelsea)肉品加工區(Meatpacking District)經常會有大小不同的展覽，隨著聖誕節的到來，該區自本周起至明年1月中旬，將有節日燈展；其中有比人還大的雪人、發光的蒲公英幾何相框和霓虹燈裝飾充滿整個街道。燈展延著14街和Gansevoort街之間的第九大道，一直到Gansevoort廣場都有，另外還有配合此次展覽全新裝飾的廊柱，上面有各種霓虹燈，在鏡面隧道中投射，適合喜歡拍照的民眾前往。更多資訊可上https://www.meatpacking-district.com/。

布碌崙快閃節日市集

布碌崙(布魯克林)老石房(Old Stone House)將在10日(周六)舉辦快閃節日市集，以手工藝為主題，現場將有超過40個手工藝品攤位，均由當地藝術家創作，提供民眾節日送禮獨一無二的新選擇。另外現場也會有各種不同的活動，像是手工製作聖誕樹裝飾、音樂、無酒精的調酒等飲品，鼓勵更多民眾在逛街購物的同時，支持在地小商家。時間將從當日早10時至下午4時，遇雨將順延至11日(周日)，更多資訊在https://reurl.cc/ymAmVM。

華埠公園及紀念碑巡禮

曼哈頓華埠擁有悠久的歷史，一草一木都有自己的故事。市公園局將於10日(周六)上午11時至中午12時30分，在華埠舉辦「歷史悠久的紐約：華埠公園和紀念碑」(Historic New York: Chinatown Parks and Monuments)巡禮，由歷史學家帶著參觀者用雙足踏遍華埠街道，聽聽每一棟建築、每一個轉角獨特的故事。活動免費，集合點在東百老匯及艾塞克斯街(Essex St.)，詳情請上https://reurl.cc/rZYZe4。

史泰登島塔彭公園點燈

位於史泰登島的塔彭公園(Tappen Park)為島上歷史最悠久的公共公園之一，該公園將於10日(周六)下午3時至6時，舉辦第二屆的聖誕樹點燈儀式，迎接聖誕節的到來。屆時將會有免費的熱可可、玩具和禮物等免費好康可以拿，另外現場也有音樂和聖誕老人合影等，適合全家到場感受節日氣氛。主辦方提供兒童須有成人陪同才可參加活動，更多資訊在https://reurl.cc/LXnX87。

華埠 聖誕節 布碌崙

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