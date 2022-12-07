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華裔女導演 獲獎紀錄片12/9上映

記者許君達╱紐約報導
主角之一吳思慕嘗試把「女書」與現代藝術市場結合，又面臨伴侶的不理解與家庭生活壓力。(電影劇照)
主角之一吳思慕嘗試把「女書」與現代藝術市場結合，又面臨伴侶的不理解與家庭生活壓力。(電影劇照)

由華裔導演馮都指導、入選翠貝卡電影節的紀錄片「Hidden Letters」將於12月9日(周五)起在曼哈頓格林威治村(Greenwich Village)的Quad Cinema電影院上映。這部「爛番茄」評分高達8.9的電影，以中國湖南鄉村一種僅在女性之間流傳的特殊文字「女書」，反映中國女性在父權思想根深蒂固的社會面臨的經濟及家庭地位不平等，及跨越空間與階層的共同掙扎。

導演馮都介紹，團隊從2017年底跟拍影片主角生活，約持續三年。兩位主角分別是住在湖南農村的「非物質文化遺產」傳承人，和住在上海的女藝術家，生活都與「女書」這門藝術相關，然而在事業背後，都面臨社會壓力：「女書」商業化過程中，男性的支配使女性遭物化；婚姻生活，男性的肢體暴力和精神壓力；以及事業與家庭的矛盾。

鏡頭語言，片中多處不加迴避地呈現令人想批判的細節，比如男性遊客在博物館對「女書」表演者的戲謔，一群男性官員當著女性的面一邊吸菸一邊對其粗鄙地指指點點等。馮都說，這種習以為常的場景，會產生有些醜陋的視覺衝擊，引導觀眾反思其中的不合理。

馮都長期關注中國女權議題，她認為「女書」體現一種中國式的獨特的女性抗爭模式，不是直接對抗，而是用文字建立類似社群的共同體，讓各自無所釋放的情感，在書寫這種文字的姐妹之間流淌。

本片今夏參加紐約翠貝卡電影節展映後，輾轉世界各地參展和放映。馮都說，令她印象深刻的是，即使在堪薩斯或者北歐卑爾根這樣偏僻的地方，這部聚焦中國社會的電影依舊能聚攏一些知音。因為女性權利是普世問題。

「Hidden Letters」定於12月9至15日在紐約Quad Cinema影院放映，每日多場，成人票16元，兒童和長者13元。放映時間可參考https://reurl.cc/GX5KMW。

雖然影片聚焦中國社會，但在世界各地巡展都能得到觀眾共鳴。(馮都提供)
雖然影片聚焦中國社會，但在世界各地巡展都能得到觀眾共鳴。(馮都提供)
主角之一胡欣推動「女書」藝術傳承發揚過程中，不斷遇到來自父權社會的各方面壓力，雖...
主角之一胡欣推動「女書」藝術傳承發揚過程中，不斷遇到來自父權社會的各方面壓力，雖物質生活無憂，但精神上孤獨無依。(電影劇照)
「Hideden Letters」在翠貝卡影展展映，導演馮都帶著女兒出席。(馮都...
「Hideden Letters」在翠貝卡影展展映，導演馮都帶著女兒出席。(馮都提供)
「女書」這門藝術在商業化過程中逐漸背離女性反抗的特殊意義，變成「女德班」、「公主...
「女書」這門藝術在商業化過程中逐漸背離女性反抗的特殊意義，變成「女德班」、「公主培訓」，反過來進一步壓迫女性。(電影劇照)

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