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五月天「好好好想見到你」演唱會 襲捲北美

紐約訊
五月天二度站上Barclays Center最具指標神級舞台。(主辦單位提供)
五月天二度站上Barclays Center最具指標神級舞台。(主辦單位提供)

華人第一天團五月天音樂旋風再度襲捲北美，睽違3年「五月天好好好想見到你演唱會」在拉斯維加斯MGM Grand Garden Arena美高梅大花園體育館2場演出後，近日再度飛往東岸來到紐約Barclays Center開唱，雙城三場總計超過3萬5千名爆滿的歌迷，再次回到五月天演唱會上；不僅如此，五月天更一舉登上紐約時代廣場的巨幕，五人熟悉又帥氣的身影，一躍全世界焦點目光，而紐約時間19日晚上8點，五月天闊別5年，自「人生無限公司」全球巡演後，二度站上紐約Barclays Center這個全世界最具指標性的神級舞台，再度見證五月天的神話魅力！

主唱阿信。(主辦單位提供)
主唱阿信。(主辦單位提供)

真的是「好好好想見到你」，五月天二度站上紐約Barclays Center舞台，一開場便以〈盛夏光年〉揭開序幕，接著演唱〈愛情萬歲〉、〈派對動物〉、〈離開地球表面〉、〈愛情的模樣〉、〈知足〉等經典曲目，帶著1.5萬名歌迷嗨翻現場。來到紐約，團員們輪番跟歌迷打招呼，石頭問候大家「呷飽沒」，還笑稱昨天主辦方招待大家去吃紐約很有名的牛排店，每個人都吃很飽，他希望今天是在美國的最後一場，要大家一起把所有體力都用掉。

而接下來的瑪莎一開口就先大聲問候晚安，他感性說道：「這些年辛苦大家了。」但馬上又展現幽默本色笑稱：「今天晚上就像石頭說的，把所有力氣用光，下一站新加坡就只好很疲累的唱完。」讓全場哄堂大笑；而怪獸則表示：「五月天一站上台就覺得大家好像不需要熱身一樣，我們就被你們的熱情點燃了。」他要大家不要留任何遺憾，期待下一次更快與大家相面；至於冠佑則要大家把演唱會後遺症帶回家，「就是每個人的喉嚨都要唱啞，你們要大聲的唱，回到家聲音都要啞。」

輪到主唱阿信，他開啟「牛排」話題，笑問石頭昨天牛排好吃嗎？沒想到這一來一往間，讓怪獸突問：「那我問你們，好吃嗎？」阿信反問怪獸為何沒吃到牛排？怪獸笑回：「我在房間裡面鍛練我的鼻音。」阿信才透露：「團長大人感冒中，一條線？還是二條線？還是三條線？在美國感冒三條線，我們從台北來還穿短袖，來紐約就吃鱉了。」此話一出，讓怪獸忍不住笑虧：「石頭吃牛排，你吃鱉，啊，吃鱉是我，抱歉。」仍不忘自嘲自己。

五月天真的「好好好想見到你」。(主辦單位提供)
五月天真的「好好好想見到你」。(主辦單位提供)

阿信也提到11月28日就是團長怪獸的生日，他笑稱怪獸女兒「應該是不會講父親大人生日快樂」，要全場的粉絲們一起大喊祝賀「團長大人生日快樂」，阿信笑說：「送給你的禮物就是你可以收看《台北女子圖鑑》，石頭大人和桂綸鎂演出那場。」怪獸說：「無限制觀看，石頭的部份還可以看live。」阿信則猛虧：「女兒不能看，有點限制級，前二場忘了問石頭，石頭，你怎麼可以這樣？」石頭反問：「不是你們叫我去演的嗎？」阿信繼續追：「我是叫你演戲，但沒有叫你假戲真做。」一旁怪獸加碼：「他真戲假做。」石頭表示：「小鎂說下一次還有第二季，五個人可包辦五集。」阿信聽完則笑答：「我怕我們是包辦樓下倒垃圾的。」不料反遭瑪莎自嘲：「我怕下一集不是演《台北女子圖鑑》，他要拍天線寶寶。」妙語如珠的對話，逗得全場粉絲哈哈大笑。

阿信也提到這兩年大家都在線上看演唱會，今天終於來到現場，很高興可以看到大家，並大喊：「五月天終於見到大家！」他謝謝大家的熱情、謝謝大家帶著自己最美麗的故事、最美麗的名字來到這裡，並透露：「我想下一次也許不是五年後，五月天真的好好好想約定你，就在這裡，唱就對了。」感性的談話讓全場氣氛來到最高潮，也為北美行最後一場演出，畫下難忘的句點

五月天二度站上Barclays Center最具指標神級舞台吸引1萬5千名歌迷。...
五月天二度站上Barclays Center最具指標神級舞台吸引1萬5千名歌迷。(主辦單位提供)

接著結束三場演出的他們，12月3日飛往新加坡開唱，12月23、24、 25、30、31日、2023年1月1、7、8日，「五月天2023 諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」在桃園國際棒球場舉辦，而瑪莎的第一本音樂自傳式文集《昨天的孩子》也將在11月21日展開預購，12月1日正式發行，更多五月天相關訊息，請密切關注五月天及相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。

冠佑。(主辦單位提供)
冠佑。(主辦單位提供)

全場歌迷提前祝怪獸生日快樂。(主辦單位提供)
全場歌迷提前祝怪獸生日快樂。(主辦單位提供)

瑪莎音樂自傳式文集《昨天的孩子》。(主辦單位提供)
瑪莎音樂自傳式文集《昨天的孩子》。(主辦單位提供)

團員們猛虧石頭。(主辦單位提供)
團員們猛虧石頭。(主辦單位提供)

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