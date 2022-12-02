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周末好去處／花旗球場聖誕藝術燈展 互動體驗真有趣

記者胡聲橋／紐約報導

聖誕藝術燈展「Amaze Light Festival」目前正在皇后區的花旗球場展出，帶來濃濃節日氣氛。這個號稱全美最大的聖誕燈光展將從即日起持續展出到明年1月8日。燈展分為北極(North Pole)、甜蜜大地(Land of Sweets)、幻想森林(Whimsical Forest)等幾個不同展區。現場每兩小時安排有演出，每30分鐘有動畫燈光展示。觀眾還可按照聖誕故事的主題進行互動體驗，比如搭乘「北極號」小火車繞行林場，或是在皇家城堡遇見公主等。更多細節在https://reurl.cc/DXl2vj

布碌崙工業城溜冰場

布碌崙(布魯克林)工業城(Industry City)溜冰場從即日起至明年3月23日開放，提供民眾一個戶外、無遮蓋的溜冰場。為配合節日季，溜冰場有各種聖誕裝飾，更增氣氛。溜冰場附近還有一個提供熱可可和小吃的戶外酒吧，周圍還有各種購物場，所除溜冰外也是逛街購物好選擇。溜冰場開放時間為周一至周五，下午4時到晚8時，周末為上午10時到晚8時。更多細節請上https://reurl.cc/913kZd

●最大薑餅村重返曼哈頓

世界上最大的薑餅村重返曼哈頓下東城的艾塞克斯街市場(Essex Street Market)，從即日起展出至明年1月15日。今年，曾創下金氏世界紀錄的Jon Lovitch帶來的薑餅村，共包含500個薑餅屋。這個薑餅村有一些非常有趣的特色，比如用軟心豆粒糖製作屋頂瓦片、用拐杖糖裝飾街道，以及用糖霜製作村裡各種巧妙的標誌。艾塞克斯街市場開放時間為周一至周六早8時至晚8時，周日早10時至晚6時，更多資訊可在http://gingerbread-lane.org/查詢。

史泰登島戶外聖誕市集

位於史泰登島的歷史地標「會議廳」(Conference House)將於12月4日(周日)首次舉辦戶外聖誕市集。各種攤商工匠將帶來獨特的手工禮品，包括手工玻璃、珠寶、圍巾和配飾等特別的節日禮物。現場除了有特色商品可買，聖誕老人也將於當天全天的活動時段，在會議廳前廊與所有年齡段的孩子們合影，參加者將可獲得一份精美禮物。主辦方「會議廳協會」(The Conference House Association)則將提供免費熱蘋果酒(apple cider)和餅乾。活動時間為早11時至下午4時，更多資訊在https://reurl.cc/06dq9k

布碌崙 史泰登島 曼哈頓

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