我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州沃爾瑪槍擊 槍手自轟亡 警：不超過10死 多人傷

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

法拉盛文藝中心 11/26京劇公演

記者顏嘉瑩／紐約報導
「美華戲劇專場」，將於26日在法拉盛免費舉辦，演出京劇「宋江殺惜」和「霸王別姬」。圖左起周龍章、童小苓和解國防。(記者顏嘉瑩／攝影)
「美華戲劇專場」，將於26日在法拉盛免費舉辦，演出京劇「宋江殺惜」和「霸王別姬」。圖左起周龍章、童小苓和解國防。(記者顏嘉瑩／攝影)

由紐約童小苓劇坊、美華藝術協會、法拉盛市政廳文藝中心共同主辦的「美華戲劇專場」，將於26日(周六)在法拉盛免費舉辦，演出京劇「宋江殺惜」和「霸王別姬」，演出免費開放民眾，無需預約直接入場，現場座位先到先得，歡迎有興趣民眾前往欣賞。

此次童小苓將演出「霸王別姬」中的角色虞姬；她22日在曼哈頓華埠舉辦的記者會中表示，希望將京劇的精華獻給觀眾，三年的疫情為舞台表演者帶來很大的阻礙，疫情期間在線上演出，如今劇場重新開放，再次透過戲劇表演和觀眾見面，「大家久別重逢倍感親切」。

童小苓表示，此次演出的兩齣戲都是高難度，但在演員的堅持鍛鍊下，相信能將最好的藝術表現獻給觀眾。

在「宋江殺惜」中飾演宋江的解國防則說，該劇講求的是「做功」，才能讓觀眾看到戲裡的大起大落；為了這齣劇他也前後準備了一年，期間練到脖子都疼，但他希望能夠努力將戲呈現給觀眾，「讓他們來看戲不失望」。

美華藝術協會創始人周龍章則將在「宋江殺惜」中以男旦飾演閻惜姣，演出經驗豐富的他預計將掀起另一波高潮。

「美華戲劇專場」將於26日下午3時在法拉盛市政廳文藝中心舉辦，全場約300多個座位，觀眾無需預約，但要攜帶疫苗接種證明入場，座位先到先得，並建議戴口罩；活動詳情可上https://reurl.cc/WqvDAk查詢。

法拉盛 疫情 京劇

上一則

可字中医隨談男科疾病和痔瘡

下一則

涉殺蔣凱文嫌犯 可受庭審

熱門新聞

紐約地鐵華埠格蘭街母女被女遊民用假陽具攻擊，遭駐站警員逮捕。(本報檔案照)

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

2022-11-19 14:41
紐約市地鐵19日晚再爆仇亞攻擊事件，兩名華裔乘客與一名菲律賓裔乘客在S線地鐵上遭到一眾非洲裔青少年攻擊。(警方提供)

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

2022-11-21 07:04
當紅女歌星亞莉安娜(Ariana Grande，左)和親哥哥弗蘭基(Frankie Grande，右)。圖為2015年11月檔案照。Getty Images

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

2022-11-15 12:46
法拉盛凱辛納大道居民區一家商店，日前深夜遭到兩名男子持槍搶劫，警方發布照片通緝嫌犯。(市警提供)

雙匪深夜劫商店 華人雇員逃儲藏室躲過一劫 共涉至少12案

2022-11-19 02:30
鄭女士搶救後腿部肌肉切除、腳趾被截肢。(Skye王提供)

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助

2022-11-20 02:30
受高通膨與禽流感等影響，今年火雞與生菜價格高漲，即使在家中自煮，成本也比疫前更貴；圖為華人超市。(記者牟蘭╱攝影)

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

2022-11-20 12:33

超人氣

更多 >
離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人

離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人
奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決
洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年
大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還

大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還
張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」

張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」