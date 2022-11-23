法拉盛文藝中心 11/26京劇公演

「美華戲劇專場」，將於26日在法拉盛免費舉辦，演出京劇「宋江殺惜」和「霸王別姬」。圖左起周龍章、童小苓和解國防。(記者顏嘉瑩／攝影)

由紐約童小苓劇坊、美華藝術協會、法拉盛 市政廳文藝中心共同主辦的「美華戲劇專場」，將於26日(周六)在法拉盛免費舉辦，演出京劇 「宋江殺惜」和「霸王別姬」，演出免費開放民眾，無需預約直接入場，現場座位先到先得，歡迎有興趣民眾前往欣賞。

此次童小苓將演出「霸王別姬」中的角色虞姬；她22日在曼哈頓華埠舉辦的記者會中表示，希望將京劇的精華獻給觀眾，三年的疫情 為舞台表演者帶來很大的阻礙，疫情期間在線上演出，如今劇場重新開放，再次透過戲劇表演和觀眾見面，「大家久別重逢倍感親切」。

童小苓表示，此次演出的兩齣戲都是高難度，但在演員的堅持鍛鍊下，相信能將最好的藝術表現獻給觀眾。

在「宋江殺惜」中飾演宋江的解國防則說，該劇講求的是「做功」，才能讓觀眾看到戲裡的大起大落；為了這齣劇他也前後準備了一年，期間練到脖子都疼，但他希望能夠努力將戲呈現給觀眾，「讓他們來看戲不失望」。

美華藝術協會創始人周龍章則將在「宋江殺惜」中以男旦飾演閻惜姣，演出經驗豐富的他預計將掀起另一波高潮。

「美華戲劇專場」將於26日下午3時在法拉盛市政廳文藝中心舉辦，全場約300多個座位，觀眾無需預約，但要攜帶疫苗接種證明入場，座位先到先得，並建議戴口罩；活動詳情可上https://reurl.cc/WqvDAk查詢。