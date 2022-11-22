紐約慈濟音樂會 佳節凝聚大愛
感恩節臨近，慈濟基金會紐約分會近日在皇后學院舉辦募款音樂會「天下一家，紐約青年音樂節」，邀請美東華裔傑出青年樂團帶來藍調、爵士與現代體系的歌曲，吸引800餘人參加；主辦方指，所有款項將用於食蔬與醫療等，月底將加倍當日募集所有善款。
紐約慈濟今年邁入第31年，受疫情影響，今年重啟主題是「天下一家」實體演唱會，盼望善心人士伸出援手，讓青年領袖在「可持續的未來」發揮影響力，吸引年輕人推動轉變，以實際行動改善社區。
當天的演唱會吸引800餘聽眾參加，州參議員劉醇逸、副市長高級顧問顧雅明、紐約華僑文教服務中心主任陳永豐與副主任林威廷等出席致意，與會者募集善款，歡迎更多志工加入慈濟食品及熟食發放、醫療眼科車等項目的隊伍。
當天的演唱會由吉他大師Michael Angelo Batio開場，邀請樂壇屹立25 年、創作歌曲被葛萊美獎歌手錄製的藍調詩人蘇永斌(Kevin So) 、喻為以非裔爵士嗓音展現爆發力的爵士歌手陳宣羽(Annie Chen) 、將東方美感融入現代體系的主唱團麻辣大仙(SPICYJESUS)以及由事業有成的程式設計師和律師組成的地下頻道(The Underground Channel)帶來表演。透過歌聲凝聚愛心與希望，攜手轉變世界、共創美好未來。
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