周末好去處／植物園燈光秀 百萬盞燈海閃耀
植物園燈光秀 絢爛奪目
布碌崙(布魯克林)植物園(Brooklyn Botanic Garden)燈光秀，將從即日起回歸，每天夜幕降臨後將會有華麗、奪目的絢爛燈光展。總共一哩長的燈光秀藝術小徑，將由本地和國際藝術家創作，超過100萬盞的燈光，搭配不同的顏色、音樂，提供獨特的節日氣氛。另外標誌的大教堂光影隧道(Winter Cathedral)、百合池露台上的燈火花園(Fire Garden)等受到歡迎的人氣景點也將回歸。更多資訊可在https://www.bbg.org/lightscape查詢。
總督島冬季市集 吃美食
擁有紐約市的世外桃源之稱的總督島(Governors Island)，在今年將舉辦第二屆的冬季市集活動，從即日起開始至明年2月，總督島將有各種冬季活動、美食、飲品和遊戲等。其中包括占地7500平方呎的溜冰場，民眾可以一邊溜冰，一邊欣賞曼哈頓下城、自由女神像和新澤西的美景；民眾不需要擔心島上四面環海的冷風，在冬季市集中還有火爐供遊客取暖，感受獨一無二的冬季體驗。冬季市集開放時間及更多資訊，可上https://www.govisland.com/查詢。
迪士尼聖誕老人冬季仙境
位於曼哈頓的第15號碼頭從本周起至明年1月15日，將搖身一變，成為北極的聖誕老人總部。這個名為「迪士尼聖誕老人冬季仙境」活動，90分鐘的導覽將可以實際進入聖誕老人的小屋，參觀聖誕老人家裡的客廳，看看他最喜歡的溫暖椅子，還有平常喜歡待的火爐。另外還有巨型雪球、聖誕老人雪橇、聖誕老人工作室和薑餅吧等活動。這項體驗基本門票20元，每人將可有一杯熱可可，另外現場也有提供餐廳的用餐體驗，但不包含在入場門票內。更多資訊在https://reurl.cc/1004lQ。
壁爐與收穫節 體驗慶典
秋天是豐收的季節，而在冷冷的天氣中，沒有什麼事是比待在溫暖的火爐旁還要更幸福的了。19日(周六)將在史泰登島舉辦的「壁爐與收穫節」就結合這兩個幸福元素，通過美食、舞蹈、講故事和手工藝來慶祝美洲原住民文化和傳統的19世紀豐收慶典。民眾可以通過原住民舞蹈、講故事和手工藝的展示，以及壁爐烹飪的展示，探索原住民的生活及文化，現場還將有穿著古裝的導覽員，在村莊歷史悠久的廚房中，介紹18世紀和19世紀的食譜、工具和技術。活動將於19日上午10時至下午4時舉辦，更多資訊在https://reurl.cc/855nXy。
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