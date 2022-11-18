我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏加大也不玩 跟進耶魯、哈佛退出「美新法學院」排名

股市下跌 401(k)退休帳戶蒸發23% 降至9.7萬

周末好去處／植物園燈光秀 百萬盞燈海閃耀

記者顏嘉瑩／紐約報導

植物園燈光秀 絢爛奪目

布碌崙(布魯克林)植物園(Brooklyn Botanic Garden)燈光秀，將從即日起回歸，每天夜幕降臨後將會有華麗、奪目的絢爛燈光展。總共一哩長的燈光秀藝術小徑，將由本地和國際藝術家創作，超過100萬盞的燈光，搭配不同的顏色、音樂，提供獨特的節日氣氛。另外標誌的大教堂光影隧道(Winter Cathedral)、百合池露台上的燈火花園(Fire Garden)等受到歡迎的人氣景點也將回歸。更多資訊可在https://www.bbg.org/lightscape查詢。

總督島冬季市集 吃美食

擁有紐約市的世外桃源之稱的總督島(Governors Island)，在今年將舉辦第二屆的冬季市集活動，從即日起開始至明年2月，總督島將有各種冬季活動、美食、飲品和遊戲等。其中包括占地7500平方呎的溜冰場，民眾可以一邊溜冰，一邊欣賞曼哈頓下城、自由女神像和新澤西的美景；民眾不需要擔心島上四面環海的冷風，在冬季市集中還有火爐供遊客取暖，感受獨一無二的冬季體驗。冬季市集開放時間及更多資訊，可上https://www.govisland.com/查詢。

迪士尼聖誕老人冬季仙境

位於曼哈頓的第15號碼頭從本周起至明年1月15日，將搖身一變，成為北極的聖誕老人總部。這個名為「迪士尼聖誕老人冬季仙境」活動，90分鐘的導覽將可以實際進入聖誕老人的小屋，參觀聖誕老人家裡的客廳，看看他最喜歡的溫暖椅子，還有平常喜歡待的火爐。另外還有巨型雪球、聖誕老人雪橇、聖誕老人工作室和薑餅吧等活動。這項體驗基本門票20元，每人將可有一杯熱可可，另外現場也有提供餐廳的用餐體驗，但不包含在入場門票內。更多資訊在https://reurl.cc/1004lQ

壁爐與收穫節 體驗慶典

秋天是豐收的季節，而在冷冷的天氣中，沒有什麼事是比待在溫暖的火爐旁還要更幸福的了。19日(周六)將在史泰登島舉辦的「壁爐與收穫節」就結合這兩個幸福元素，通過美食、舞蹈、講故事和手工藝來慶祝美洲原住民文化和傳統的19世紀豐收慶典。民眾可以通過原住民舞蹈、講故事和手工藝的展示，以及壁爐烹飪的展示，探索原住民的生活及文化，現場還將有穿著古裝的導覽員，在村莊歷史悠久的廚房中，介紹18世紀和19世紀的食譜、工具和技術。活動將於19日上午10時至下午4時舉辦，更多資訊在https://reurl.cc/855nXy

原住民 美食 迪士尼

上一則

不滿被開罰單 羊頭灣華社男攻擊交警

下一則

紐約客談／信用卡盜刷緝兇 雙標？

延伸閱讀

澎湖2023年花火節 將結合迪士尼百年慶典

澎湖2023年花火節 將結合迪士尼百年慶典
布碌崙植物園燈光秀今啟動

布碌崙植物園燈光秀今啟動
神鬼迷航？「小丑女」驚曝不扮女海盜 強尼不見得回歸

神鬼迷航？「小丑女」驚曝不扮女海盜 強尼不見得回歸
癌末妻將離世 他在病房辦「迪士尼婚禮」為她圓夢

癌末妻將離世 他在病房辦「迪士尼婚禮」為她圓夢
迪士尼財報 串流一支獨秀

迪士尼財報 串流一支獨秀

熱門新聞

秋園丘一所高中10日發生槍擊案，一名18歲的學生在校門外中彈身亡。(讀者提供)

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

2022-11-11 09:38
貝賽亞裔聚集區10日發生入室搶劫，一名長者在家中被兩名匪徒綑綁，搶走家中財物。(讀者提供)

貝賽入室搶劫 老婦雙手被捆

2022-11-11 02:26
當紅女歌星亞莉安娜(Ariana Grande，左)和親哥哥弗蘭基(Frankie Grande，右)。圖為2015年11月檔案照。Getty Images

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

2022-11-15 12:46
經營豆花及花店的法拉盛商家憂心治安。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛豆花老店白天遭搶 商家憂治安

2022-11-15 07:24
在109警民會上，霍爾介紹上個月的法拉盛犯罪情況。(市警局提供)

法拉盛KTV門口搶劫多 專盯戴名表豪客

2022-11-11 06:33
皇后區東部意外出現「翻紅浪潮」。（網路截圖）

皇后區東部意外現「翻紅浪潮」民主黨敲警鐘

2022-11-12 06:19

超人氣

更多 >
想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡

想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡
60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量

60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量
福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再
習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重
裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代

裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代