紐約新去處 全球首間「百老匯博物館」 華麗登場

踏入百老匯博物館，就有如進入百老匯發展的時光膠囊。(Getty Images)

紐約的百老匯 音樂劇舉世聞名，也是美國戲劇與音樂劇的發揚地，為了讓民眾能夠更全面的了解百老匯的起源與發展、創作者和藝術家，首個致力於展示百老匯歷史和傳奇藝術的永久性博物館 ，紐約「百老匯博物館」(Museum of Broadway)於即日起開放，帶著參觀者隨著時光膠囊，踏入從百老匯誕生、跨越現在以及未來的旅程。

百老匯博物館從即日起開放，展出500多部百老匯音樂劇展品。(取自Museum of Broadway臉書)

百老匯原是路名，橫貫曼哈頓南北向，不過其位於中城時報廣場附近的路段，散布著為數眾多的劇院，是美國戲劇和音樂劇的重要發揚地，因此成為了音樂劇的代名詞；根據百老匯聯盟(Broadway League)最新的統計數據，在2018年到2019年劇季間，百老匯的總票房收益約為18.2億元，總入場人數超過1467萬人，而在每個劇季間平均都有約40部新劇產出，使紐約市 藉此成為世界的文化之都。

在百老匯博物館，民眾可以透過幕後花絮看到一齣劇的誕生，還有道具等的製作和安裝。(取自Museum of Broadway臉書)

百老匯博物館展出500多齣音樂劇的展品、戲服、道具等。圖為「紅磨坊」戲服。(Getty Images)

百老匯從19世紀初就開始在紐約市蓬勃發展，當時的百老匯大道也成為美國戲劇藝術的活動中心；紐約市的藝文組織與活動多元，有各種畫廊、藝廊，但卻沒有專門介紹百老匯的博物館，為了紀念這些不朽的音樂劇、戲劇和創作者，「百老匯博物館」已於本月15日開幕，參觀者能夠透過博物館，探索百老匯的歷史，親眼看到這些壯觀的戲服、道具、效果圖，以及歷史照片和影片，穿越這座城市傳奇劇院區的回憶，共享從百老匯成立至今的故事。

百老匯博物館從即日起開放，展出500多部百老匯音樂劇展品。(Museum of Broadway提供，Monique Carboni攝影)

百老匯博物館展出500多齣音樂劇的展品、戲服、道具等。圖為「漢密爾頓」戲服。(Getty Images)

展示500部音樂劇展品

該博物館重點展示了共500多部百老匯作品，其中一些展品和體驗，包括膾炙人口的「歌劇魅影」(The Phantom of The Opera)、「獅子王」(The Lion King)、「毛髮」(HAIR)、「齊格飛富麗秀」(The Ziegfeld Follies)、「演藝船」(Show Boat)、「俄克拉荷馬！」(Oklahoma!)、「新綠野仙蹤」(The Wiz)和「吉屋出租」(Rent)等。

百老匯博物館展出500多齣音樂劇的展品、戲服、道具等。圖為「獅子王」道具。(Getty Images)

音樂劇「吉屋出租」的戲服。(Getty Images)

占地三層樓的博物館中，被分成各個不同房間，每個房間都展出不同音樂劇的故事、創作過程、實際服裝和道具，搭配劇中音樂，讓參觀者透過更深入的方式，了解一齣音樂劇從發想到上台演出的過程；特別的是除了原汁原味地藉由展品展示音樂劇的內容，有時候也會有一些「重新創作」的過程，透過展現音樂劇的「精神」，讓民眾更了解音樂劇故事背後的涵義，而非僅是展出戲劇中的原始場景。

博物館中還原部分劇中場景，圖為「俄克拉荷馬！」的音樂劇場景。(Getty Images)

百老匯博物館展出500多齣音樂劇的展品、戲服、道具等。(Getty Images)

幕後花絮一窺戲劇魔法

除了展出歷史，博物館還將放映音樂劇的幕後花絮，民眾可以透過幕後花絮看到一齣劇的誕生，還有道具等的製作和安裝，從後台的角度看到百老匯的工作人員背後辛勞等；另外還有「製作百老匯秀」(The Making of a Broadway Show)展覽，聚焦於舞台上下的專業人士，負責將作品活靈活現的呈現在觀眾面前，創造出「戲劇魔法」，並激發更多人踏入音樂劇行列，將這個世界聞名的藝術表演形式更發揚光大。

民眾可在博物館中與展覽互動拍照。(取自Museum of Broadway臉書)

百老匯博物館帶著參觀者隨著時光膠囊，踏入從誕生、跨越現在以及未來的旅程。(取自Museum of Broadway臉書)

百老匯博物館從即日起開放，入場票價為每人39元，每個月的首個周二推出優惠票價25元，部分門票收益將用在對抗愛滋病的機構，地址在曼哈頓西45街145號，更多資訊及營業時間等，可上https://www.themuseumofbroadway.com/查詢。