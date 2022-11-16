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「新美國人」計畫慶45周年 海外崑曲社19日公演

紐約訊
皇后區圖書館「新美國人」計畫慶祝成立45周年，邀請海外崑曲社於11月19日演出， 於法拉盛圖書館樓下AB講堂演出，免費入場，歡迎各界人士參加。（主辦單位提供）
皇后區圖書館「新美國人」計畫慶祝成立45周年，邀請海外崑曲社於11月19日演出， 於法拉盛圖書館樓下AB講堂演出，免費入場，歡迎各界人士參加。（主辦單位提供）

皇后區圖書館「新美國人」計畫(New Americans Program，NAP) 慶祝成立45周年，特別邀請海外崑曲社參與紀念活動，並由法拉盛分館協同贊助，共同舉辦2022秋季公演，將於11月19日(周六)下午2時， 於法拉盛圖書館樓下AB講堂演出，免費入場，歡迎各界人士參加。

海外崑曲社成立33年以来，持续舉辦系列活動，以承續曲社推廣和介紹崑曲藝術的宗旨。11月19日的演出，應館方要求兼有清唱及折子戲表演。演出節目由海外崑曲社駐社藝術家和傳習班學生聯合演出，戲碼和演員為《紅梨記》〈亭會〉 選段–張東炘清唱，《牡丹亭》〈驚夢〉 選段–吴悠然清唱，折子戲有《義俠記》〈 挑簾〉–由名丑蔡青霖率學員周怡、李駿青出演，大軸則是著名崑曲表演藝術家史潔華、程敏的《長生殿》〈小宴〉。演出由紐約傑出的音樂家伴奏，主笛黄承林、鼓板王林松、琵琶孫麗。喜愛崑曲和戲曲藝術的朋友，千萬不要錯過。 

海外崑曲社由旅居美國的崑曲愛好者在1988年成立，以研習、保存、傳揚崑曲為宗旨的非營利藝術機構。崑曲是中國現存歷史悠久、成就輝煌的傳統表演藝術，對中國文學、戲劇、音樂、舞蹈都有深遠的影響。2001年，崑曲名列聯合國教科文組織公佈第一批「人類口述、非物質文化遺產代表作」。

崑曲傳習班於1991年成立。聘請專業老師教導學員崑曲唱唸做表及鼓笛。現任主教老師有聞復林、史潔華、蔡青霖、殷海宜、吳德璋、程敏、周鳴、錢熠、賈永紅、徐煜源等。自1992年起，得到紐約州藝術基金會傳習計畫的資助並受其監督。每年舉辦師生聯合公演。每星期六在法拉盛高中 (35-01, Union Street,  Flushing NY 11354) 上課。疫情期間增加周六，日網上上課。

崑曲社的主要活動有：崑曲公演、崑曲傳習、示範演講、以及學術研究等。崑曲社歷年來共舉辦近300場 演講、示範及演出，包括40多齣崑曲折子戲及全本戲《牡丹亭》、《爛柯山》、《潘金蓮》、《春草闖堂》、《十五貫》、《獅吼記》、《長生殿》及《蝴蝶夢》等。

有關海外崑曲社11月19日以及其他系列活動，請洽詢：[email protected]

法拉盛圖書館地址：41-17 Main St, Flushing, NY 11355。

法拉盛 圖書館 疫情

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