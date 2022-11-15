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唐人街變遷 周敏11月19日開講

紐約訊
周敏教授。(主辦單位提供)
周敏教授。(主辦單位提供)

1992年，美國天普大學出版社出版周敏博士的英文專著「唐人街」，至今已30年。如今，美國華人社會已發生翻天覆地的變化。為進一步了解現狀，華美人文學會特邀周敏博士於19日(周六)晚8時至9時半主講「美國唐人街的發展與變遷」，剖析唐人街變遷的多層結構和文化因素，以及美國華人社會面臨的挑戰和前景。

周敏於1989年3月完成博士論文，同年5月獲美國紐約州立大學奧爾本尼分校社會學博士學位。論文經修改和補充，於1992年出版該英文學術專著，1995年在北京發行中文版，目前正重新翻譯重版。當年她採用定量與質性混合研究法對紐約唐人街的實證研究得出主要結論：唐人街並非是傳統理論中所定義的城市貧民窟，反而唐人街有歷史悠久且堅韌的族裔經濟和社會結構，深具發展潛力，為移民創造有利條件和機遇，提供實現社會流動的路徑。

雖然21世紀的大部分華人新移民已不再需要唐人街做跳板，但周敏1980年代末所得出的結論至今仍有理論和現實的意義。

周敏為美國藝術與科學院(American Academy of Arts and Sciences)院士。現任洛杉磯加州大學(UCLA)社會學和亞美研究學終身講座教授，也是亞美研究學系首任系主任、王文祥伉儷美中關係與傳媒基金講座教授，UCLA亞太中心主任，她還擔任海外華人研究( Journal of Chinese Overseas)聯合主編；民族與種族研究(Ethnic and Racial Studies)、華人研究國際學報、國際移民(International Migration)等編委以及世界華人研究學會(ISSCO)理事。

她共出版20本學術專著，包括：美國亞裔成就的悖論(2015)，美國移民第二代的崛起(2016)，當代海外華人社會(2017)，長為異鄉客？當代華人新移民(2021)，超越經濟移民(2023)。更多信息可見：http://mzhou.scholar.ss.ucla.edu/。

講座在線進行(zoom)。參加者請點擊https://chineselectures.org/upcoming.html註冊。註冊後將收到登錄鏈接。

周敏著作「唐人街」中文版封面。(主辦單位提供)
周敏著作「唐人街」中文版封面。(主辦單位提供)

華人 移民 加州大學

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