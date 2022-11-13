酒店疫後復甦 旺季客源房價翻倍

美國酒店地產總商會年會逾600人參加。(高傑文／攝影)

疫情 衝擊酒店業，約20%業者未熬過至暗時刻，時隔三年，美國酒店地產總商會日前舉辦年會，逾600人參加共慶；華人 業者指，因此次疫情洗牌與政策限制，全市少了幾萬個酒店房間，仍在經營的酒店生意好過疫前，旺季客源與價格都翻一倍，總商會也擴展地產與餐飲等五大領域，助華商在主流競爭。

在曼哈頓有多家酒店的商會主席林建中表示，疫情衝擊各行各業，酒店業最嚴重，他的酒店在疫後生意驟減，有業者沒熬過，全市減少逾萬個酒店房間；他說，疫情趨緩，目前酒店的生意比疫前還好，淡季價格較疫前增長15%到20%，旺季價格與客源都漲一倍。

面對行業發展，林建中說，目前高通膨，裝修新酒店價格比過去貴30%，且市府嚴格控制相關牌照，遠不如購買現成酒店划算，但他指，因銀行貸款 較嚴，不少業者「有心無力」，他希望銀行看到行業復甦，提供貸款，也計畫幫同業培訓員工，助華商打入主流商圈。

商會副主席趙汝尚表示，全市約有15%到20%酒店業者沒挺過疫情，隨著疫後開放，遊客逐漸返回紐約，酒店生意復甦；他指因政策等影響，目前興建新酒店的成本幾乎是過去一倍，不少酒店業者轉行做住宅地產，除豪宅外，他看好紐約的「剛需」房地產業。

商會董事徐家鵬去年在長島市與法拉盛各新開一家酒店，看好酒店業的前景，指今年旺季4月到12月與淡季1月到3月較去年生意都有上升，「酒店與旅遊業直接關連」；但聯邦準備理事會(Federal Reserve)升息，對行業有負面衝擊，盼經濟盡快復甦，明年各行業恢復正常。

美國酒店地產總商會10日在皇后區露台公園(Terrace on the Park)舉辦周年晚宴，逾600名與會者參與。商會指，從酒店業擴展到房地產、金融、建築與餐飲五大領域，獲得摩根大通、華美與上海銀行等支持，派駐專員出任董事，幫助會員分析業務。