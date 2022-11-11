我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國縮短入境隔離兩天 由「7+3」改「5+3」

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

周末好去處／北極特快車 聖誕老人同樂

記者鄭怡嫣／紐約報導

北極特快車 聖誕老人同樂

北極特快車(North Pole Express)在冬季準時出發，這趟一小時15分鐘的車程，沿途讓孩子們與聖誕老人面對面，與精靈們一起唱聖誕頌歌，在車上享用熱巧克力與餅乾，並收到雪橇鈴作為禮物。當北極特快列車穿過曼哈頓時，也有機會沿途拍下節日氣氛與燈火通明的照片。發車時間為12日各時間段，地址為47街與48街之間的第六大道，詳情可前往網站https://www.topviewnyc.com/查看。

洛克菲勒中心 聖誕樹到來

每年冬季，洛克婓勒中心都迎來一棵聖誕樹並舉辦點燈儀式，12日(周六)，聖誕樹將被運至洛克菲勒中心，舉辦全天的慶賀節目，其中包括搖滾劇場、木偶表演、面部彩繪，以及今年特邀藝術家Lorraine Nam的藝術聖誕工作坊及藝術裝置。活動將在中午12時30分至晚11時30分舉辦，免費對公眾開放，但需提前至網站https://form.typeform.com/to/sYucV4sq註冊，中心地址為曼哈頓洛克菲勒廣場(Rockefeller Plaza)45號。

布碌崙童書展 妙趣橫生

第16屆布碌崙童書展(Brooklyn Children's Book Fair)將在13日(周日)舉辦，匯聚40位活躍在當地的作家和插畫家，屆時，他們將分享最新的創作書籍，介紹創作過程，與孩子們一起讀書，以及參與繪畫及填色的小活動，並簽售書籍。展覽將在13日上午11時至下午4時間，在位於200 Eastern Parkway的布碌崙博物館廣場舉辦，活動免費，詳情可查詢網站https://www.brooklynmuseum.org/calendar/event/

布朗士公園 認識秋冬植物

位於布朗士的科豆娜公園的自然中心(Crotona Nature Center)，將展開發現之旅的途步活動，帶領遊客了解在秋冬綻放的本地的野花以及各類種子，還可以在途步過程中種下自己的種子，或許，它們將在春天綻放。活動將在13日上午11時至中午12時間舉辦，活動免費，地址為布朗士Crotona Park East交夏洛特街(Charlotte St.)，可前往網站https://www.nycgovparks.org/parks/crotona-park/查看詳情。

布朗士 布碌崙 曼哈頓

上一則

華裔翁被追打爆頭 班森賀公園不平靜

下一則

紀念華人領袖「溫春華路」華埠揭牌

延伸閱讀

43萬人完成提早投票 華人不缺席 布碌崙湧「首投族」

43萬人完成提早投票 華人不缺席 布碌崙湧「首投族」
治安太差 亞當斯訪市警分局打氣

治安太差 亞當斯訪市警分局打氣
秋遊紐約動物園 來場親密接觸

秋遊紐約動物園 來場親密接觸
市警戰略反應小組 擬增援法拉盛維安

市警戰略反應小組 擬增援法拉盛維安
紐約市警戰略反應小組進駐問題社區止罪 法拉盛109分局在列

紐約市警戰略反應小組進駐問題社區止罪 法拉盛109分局在列

熱門新聞

死者周麗絲。(本報檔案照)

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

2022-11-04 09:45
史島婦人落入彩票騙局，被騙7萬5000元。(警方提供)

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

2022-11-07 10:33
法拉盛槍擊案，警方晚間於現場調查。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治

2022-11-09 23:51
蔡亨利日前在地鐵站內被劫，他回憶當時的驚險時刻。(取自@tmstoomuchswag的Instagram)

紐約地鐵遭群毆、搶劫 華裔網紅：全車多人目擊 無人阻止

2022-11-09 09:25
男子涉嫌兩起模式搶案，被警方通緝；圖為其中一嫌。(市警提供)

紐約法拉盛華裔駕駛 被隔窗以槍抵頭 帶匪回家「取錢」

2022-11-09 10:55
羅保華為給家人更好的生活來美打工，半年後卻被診斷罹患肝癌末期。(本報檔案照)

圓癌逝華女遺願 骨灰將返中與家人團聚

2022-11-06 01:30

超人氣

更多 >
潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」

潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」
護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停
MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統

MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統
10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點
世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因