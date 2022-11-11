周末好去處／北極特快車 聖誕老人同樂

北極特快車 聖誕老人同樂

北極特快車(North Pole Express)在冬季準時出發，這趟一小時15分鐘的車程，沿途讓孩子們與聖誕老人面對面，與精靈們一起唱聖誕頌歌，在車上享用熱巧克力與餅乾，並收到雪橇鈴作為禮物。當北極特快列車穿過曼哈頓 時，也有機會沿途拍下節日氣氛與燈火通明的照片。發車時間為12日各時間段，地址為47街與48街之間的第六大道，詳情可前往網站https://www.topviewnyc.com/查看。

洛克菲勒中心 聖誕樹到來

每年冬季，洛克婓勒中心都迎來一棵聖誕樹並舉辦點燈儀式，12日(周六)，聖誕樹將被運至洛克菲勒中心，舉辦全天的慶賀節目，其中包括搖滾劇場、木偶表演、面部彩繪，以及今年特邀藝術家Lorraine Nam的藝術聖誕工作坊及藝術裝置。活動將在中午12時30分至晚11時30分舉辦，免費對公眾開放，但需提前至網站https://form.typeform.com/to/sYucV4sq註冊，中心地址為曼哈頓洛克菲勒廣場(Rockefeller Plaza)45號。

布碌崙 童書展 妙趣橫生

第16屆布碌崙童書展(Brooklyn Children's Book Fair)將在13日(周日)舉辦，匯聚40位活躍在當地的作家和插畫家，屆時，他們將分享最新的創作書籍，介紹創作過程，與孩子們一起讀書，以及參與繪畫及填色的小活動，並簽售書籍。展覽將在13日上午11時至下午4時間，在位於200 Eastern Parkway的布碌崙博物館廣場舉辦，活動免費，詳情可查詢網站https://www.brooklynmuseum.org/calendar/event/。

布朗士 公園 認識秋冬植物

位於布朗士的科豆娜公園的自然中心(Crotona Nature Center)，將展開發現之旅的途步活動，帶領遊客了解在秋冬綻放的本地的野花以及各類種子，還可以在途步過程中種下自己的種子，或許，它們將在春天綻放。活動將在13日上午11時至中午12時間舉辦，活動免費，地址為布朗士Crotona Park East交夏洛特街(Charlotte St.)，可前往網站https://www.nycgovparks.org/parks/crotona-park/查看詳情。