布萊恩公園冬日市集回歸 體驗年末節日風情

透明泡泡屋作為去年的新設項目今年再次登場。(取自布萊恩特公園網站)

感恩節與聖誕節的腳步接近，紐約的過節氣氛也逐漸變濃，各地的假日市集陸續登場。其中規模最大、最知名的「布萊恩公園假日市集」 (Bryant Park Holiday Market)也已回歸，作為紐約最受歡迎的假日市集，一頂頂透明的冰屋商店，周圍點綴星光點點的橘黃色節日掛燈，喝一杯熱巧克力，點一份濃厚芝士，雖然還未進入深冬，閒步漫遊的美好畫面讓人一秒入戲「節日季」。

品嚐豐富美食

今年假日商店已經有89家參與，比起前兩年只有50多家，將近多了一倍，從各式珠寶、手工藝品到玩具、禮品，琳瑯滿目，可以慢慢逛上一兩個小時。今年的美食攤位內容更多元，有中式刈包、法式蛋餅、芝士、松露等。

其中車輪芝士(Baked Cheese Haus)首次現身冬日市集，是不能錯過的「罪惡」美食；當熱呼呼的芝士從車輪大小的芝士餅上刮下來，搭配麵包、土豆等，這顆超美味的熱量炸彈，可說是冬日集市的必嚐榜首。

車輪芝士首次現身冬日市集。(取自官網)

松露品牌The Truffleist特供松露芝士牛肉三明治。(取自布萊恩特公園網站)

另外來自皇后區的松露品牌The Truffleist，提供各種手工製作的松露產品，從松露油到松露蜂蜜應有盡有；還有讓味蕾爆炸的季節限量小吃「松露芝士牛肉三明治」(Cheesesteaks)供應。

節日季怎麼能不來一口沾滿糖霜的熱甜甜圈？Doughnuttery專在集市上為民眾提供熱呼新鮮的迷你甜甜圈，搭配自製季節特供蘸醬，佐以熱或冷的蘋果 酒，咖啡和自選應季飲料，美味至極！

微風山果園(Breezy Hill)是冬日集市的常客，也是最受歡迎的攤位之一，他們是位於紐約上州的一個有機農場，以蘋果酒和自製果酒甜甜圈聞名；往年每次經過都看到攤位前圍滿了垂涎欲滴的食客；今年他們美味的薑餅人再次回歸，也是自選及饋贈好選擇。

Doughnuttery招牌迷你甜甜圈。(取自其網站)

微風山果園有著名的蘋果酒。(取自其網站)

體驗多樣歡樂

冬季市集最著名的是1萬7000平方呎的免費室外溜冰場，民眾可以帶著自己的溜冰鞋或到現場租借，不過依然延續了疫情後的線上預約方式，也需在指定的時間入場溜冰，以控管人數；現場另有教學、滑冰鞋和頭盔出租等付費服務。可登錄官網預約。

在布萊恩公園溜冰，有中城高樓天際線景觀相伴。(取自布萊恩特公園網站)

遊客在溜冰場周圍欣賞曼哈頓冬日夜景。(取自布萊恩特公園網站)

冰場一旁的透明泡泡屋是去年新設的項目，遊客可以在一個個隔開的透明泡泡屋裡與家人朋友享受美食，欣賞周圍環繞的曼哈頓 摩天大樓天際線；該活動同樣需要預約購票。

雜耍表演隊也會在公園提供免費課程，不論是否有經驗，想要一試者都可隨時加入，該活動每天分成中午12時和下午5時兩場。

雜耍表演團在公園提供免費課程。(取自布萊恩特公園網站)

帶子女同遊的人可以一起體驗復古風味的旋轉木馬(Le Carrousel)，為孩子留下歡樂回憶。另外每天不定期推出的各種免費活動：象棋、乒乓球、瑜伽課、故事會等，讓整個冬天都充滿歡樂。

布萊恩公園位於曼哈頓5、6大道及西40、42街之間。冬日市集持續至2023年1月3日，早11時至晚8時，溜冰場開放至3月5日。

具有濃濃季節特色的果酒甜甜圈。(取自其網站)