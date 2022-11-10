17部台灣新浪潮電影經典 11至24日紐約上映

童年往事劇照。(圖片提供：Film Forum)

駐紐約台北文化中心、國家電影 及視聽文化中心與電影論壇戲院(Film Forum)攜手推出「台灣電影新浪潮影展 」，由電影史學者、哈佛大學電影資料館館長蓋斯特(Haden Guest)擔任主策展人，選映：光陰的故事、兒子的大玩偶、戀戀風塵、牯嶺街少年殺人事件等17部經典，包含海外難得一見的作品，將從11日(周五)至24日，在紐約電影論壇戲院大銀幕播映。

電影論壇戲院創立於1970年，本次以「新浪潮：1980年代台灣電影再發現」(New Waves: Rediscovering Taiwanese Cinema of the 1980s)為主題，回顧1980年代台灣電影史，也包含1990年代早期受到電影新浪潮運動影響的作品。

青梅竹馬劇照。(圖片提供：Film Forum)

台灣在1980年代一群才華洋溢的電影導演 崛起，堪稱是20世紀晚期世界電影界奇蹟，迅速為台灣電影改頭換面。這些「台灣新電影」導演獲得國際影壇高度肯定，但作品卻鮮少有機會在台灣以外播映。這些作品挑戰當時的電影手法，並為台灣電影帶來新穎尖銳的政治表現。影響持續至今。

紐約電影論壇戲院將播映台灣新電影鼻祖之作「光陰的故事」，以及當年轟動一時的「兒子的大玩偶」。前者四段式集錦電影採自然寫實拍攝方式，開創新的電影形式及電影語言。後者由作家黃春明小說改編而成，上映時仍是戒嚴時期，其中短片「蘋果的滋味」因內容涉及台灣底層人民的貧窮生活現況，一度險遭刪除。

牯嶺街少年殺人事件劇照。(圖片提供：Film Forum)

本次聚焦的作品有：楊德昌執導青梅竹馬、海灘的一天、牯嶺街少年殺人事件、恐怖份子；張毅執導我這樣過了一生；侯孝賢執導戀戀風塵；陳坤厚執導小畢的故事、最想念的季節；王童執導稻草人、假如我是真的。

為呈現台灣電影新浪潮對於1990年代電影工作者的影響，並選映李安首部劇情長片「推手」以及蔡明亮長片處女作「青少年哪吒」。前者當年奪得金馬獎最佳男主角、最佳女配角及評審團特別獎，並參加香港電影節、柏林國際影展等超過30個國際影展。後者深刻描繪青少年生活的壓抑與解放，蔡明亮導演聞名國際的極端寫實主義電影美學，在本片顯露雛形。

影展購票及詳情網址：https://filmforum.org/series/new-waves-rediscovering-taiwanese-cinema-of-the-1980s。