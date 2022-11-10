我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉還沒分出勝負 參院「關鍵3州」選戰激烈

夢醒天安門：趙紫陽秘書鮑彤逝世 軟禁一生的「罪犯編號8901」

11歲劉嘉美 全美少年跆拳道賽奪3冠

記者牟蘭／紐約報導
劉嘉美(前排右三)在全國多項跆拳道比賽奪冠，9日拜訪法拉盛華商會。(記者牟蘭／攝影)
劉嘉美(前排右三)在全國多項跆拳道比賽奪冠，9日拜訪法拉盛華商會。(記者牟蘭／攝影)

11歲的華裔女孩劉嘉美(Sophia Liu)連續三年在全國跆拳道多項比賽奪冠，今年代表國家隊參賽再度獲得三面金牌，她與父親9日拜訪法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)，鼓勵更多華裔後代勇敢逐夢，她日後希望代表國家隊參加世界錦標賽。

劉嘉美在全國多項跆拳道比賽奪冠，9日拜訪法拉盛華商會。(記者牟蘭／攝影)
劉嘉美在全國多項跆拳道比賽奪冠，9日拜訪法拉盛華商會。(記者牟蘭／攝影)

劉嘉美在美國出生，父親劉琛超來自上海，原為足球運動員的他，20歲前往韓國學習跆拳道，後擔任跆拳道教練，來美國後，教授這項運動，女兒五歲時，也成為自己的學生，與隊友共同練習。

就讀皇后區74中學的劉嘉美說，起初只是去父親的武館「遊戲」，九歲一次跆拳道比賽只獲得第五名的成績，感到沮喪，決定認真對待這項運動，「我的腿踢不高，身體沒力氣，只能好好練習。」

經過一年訓練，劉嘉美在疫期參加夏季線上冠軍賽，一舉奪冠，一年後，她在線上第三屆LENTS世界跆拳道品勢大賽、全美跆拳道(USAT)舉辦的全國冠軍賽與Grand Prix冠軍賽中奪冠，今年再次在全美跆拳道舉辦的兩項比賽中奪冠。

劉嘉美(右)在全國多項跆拳道比賽奪冠。(劉琛超提供)
劉嘉美(右)在全國多項跆拳道比賽奪冠。(劉琛超提供)

多次在全國比賽奪冠，她今年代表國家隊參加全美少年錦標賽(Pan American Youth Championship)，在品勢比賽中獲個人賽冠軍、三人組賽冠軍與最佳女運動員。她說自己是「努力型」選手，通過努力練習精進技藝，期盼未來代表國家隊參加世界比賽；劉琛超指，培養一個運動員不易，他看到女兒天賦，要求更嚴格，全力支持她追求夢想，也呼籲其他華裔家長「德智體」全面培養孩子。

法拉盛華商會理事長王耀明表示，華社面臨諸多挑戰，鮮少提及華裔成就，當日邀請劉嘉美展現新一代的成績；法拉盛華商會首席顧問杜彼得說，仇恨亞裔風氣四起，華人在各行業貢獻，希望通過介紹劉嘉美，彰顯華人在美國的地位。

跆拳道 華裔 法拉盛

上一則

17部台灣新浪潮電影經典 11至24日紐約上映

下一則

民主黨屢遭逆襲 華社民心轉變

延伸閱讀

紐約法拉盛華裔駕駛 被隔窗以槍抵頭 帶匪回家「取錢」

紐約法拉盛華裔駕駛 被隔窗以槍抵頭 帶匪回家「取錢」
孟昭文、劉醇逸無懸念勝選 紐約州眾議員40選區歷史重演

孟昭文、劉醇逸無懸念勝選 紐約州眾議員40選區歷史重演
紐約地鐵遭群毆、搶劫 華裔網紅：全車多人目擊 無人阻止

紐約地鐵遭群毆、搶劫 華裔網紅：全車多人目擊 無人阻止
法拉盛：去現場投票吃閉門羹 不在籍投票狀況多

法拉盛：去現場投票吃閉門羹 不在籍投票狀況多
鑰匙開信箱搜刮 法拉盛公寓爆郵件竊案 警懸賞緝嫌

鑰匙開信箱搜刮 法拉盛公寓爆郵件竊案 警懸賞緝嫌

熱門新聞

死者周麗絲。(本報檔案照)

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

2022-11-04 09:45
受害的華人家庭住戶日前集體抗議。(本報檔案照)

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

2022-11-03 07:20
史島婦人落入彩票騙局，被騙7萬5000元。(警方提供)

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

2022-11-07 10:33
紐約僑領安全忠法院申請保釋被拒。(本報檔案照)

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

2022-11-02 10:12
蔡亨利日前在地鐵站內被劫，他回憶當時的驚險時刻。(取自@tmstoomuchswag的Instagram)

紐約地鐵遭群毆、搶劫 華裔網紅：全車多人目擊 無人阻止

2022-11-09 09:25
羅保華為給家人更好的生活來美打工，半年後卻被診斷罹患肝癌末期。(本報檔案照)

圓癌逝華女遺願 骨灰將返中與家人團聚

2022-11-06 01:30

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席
胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局
暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替