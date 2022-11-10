11歲劉嘉美 全美少年跆拳道賽奪3冠

劉嘉美(前排右三)在全國多項跆拳道比賽奪冠，9日拜訪法拉盛華商會。(記者牟蘭／攝影)

11歲的華裔 女孩劉嘉美(Sophia Liu)連續三年在全國跆拳道 多項比賽奪冠，今年代表國家隊參賽再度獲得三面金牌，她與父親9日拜訪法拉盛 華人(工商)促進會(FCBA)，鼓勵更多華裔後代勇敢逐夢，她日後希望代表國家隊參加世界錦標賽。

劉嘉美在全國多項跆拳道比賽奪冠，9日拜訪法拉盛華商會。(記者牟蘭／攝影)

劉嘉美在美國出生，父親劉琛超來自上海，原為足球運動員的他，20歲前往韓國學習跆拳道，後擔任跆拳道教練，來美國後，教授這項運動，女兒五歲時，也成為自己的學生，與隊友共同練習。

就讀皇后區74中學的劉嘉美說，起初只是去父親的武館「遊戲」，九歲一次跆拳道比賽只獲得第五名的成績，感到沮喪，決定認真對待這項運動，「我的腿踢不高，身體沒力氣，只能好好練習。」

經過一年訓練，劉嘉美在疫期參加夏季線上冠軍賽，一舉奪冠，一年後，她在線上第三屆LENTS世界跆拳道品勢大賽、全美跆拳道(USAT)舉辦的全國冠軍賽與Grand Prix冠軍賽中奪冠，今年再次在全美跆拳道舉辦的兩項比賽中奪冠。

劉嘉美(右)在全國多項跆拳道比賽奪冠。(劉琛超提供)

多次在全國比賽奪冠，她今年代表國家隊參加全美少年錦標賽(Pan American Youth Championship)，在品勢比賽中獲個人賽冠軍、三人組賽冠軍與最佳女運動員。她說自己是「努力型」選手，通過努力練習精進技藝，期盼未來代表國家隊參加世界比賽；劉琛超指，培養一個運動員不易，他看到女兒天賦，要求更嚴格，全力支持她追求夢想，也呼籲其他華裔家長「德智體」全面培養孩子。

法拉盛華商會理事長王耀明表示，華社面臨諸多挑戰，鮮少提及華裔成就，當日邀請劉嘉美展現新一代的成績；法拉盛華商會首席顧問杜彼得說，仇恨亞裔風氣四起，華人在各行業貢獻，希望通過介紹劉嘉美，彰顯華人在美國的地位。