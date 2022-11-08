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紐約華文作家協會 新書記錄疫期感悟

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約華文作家協會發布新書「行過幽谷 紐約記疫」。(記者鄭怡嫣╱攝影)
紐約華文作家協會發布新書「行過幽谷 紐約記疫」。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約華文作家協會近日舉辦新書「行過幽谷 紐約記疫」發布會，記錄42位在美華人疫情期間的個人經歷、感悟與生活。

華文作協會長鄭啟恭介紹，此書由前會長李秀臻和現任副會長石文珊合編，在台灣印刷出版。紐約疫情爆發之初，會員們不能參加線下聚會，隔離生活也常感苦悶，不少人值此期間寫作，記錄對疫情的感觸、社區與生活的幽微變化。

李秀臻與石文珊表示，此書是傷痕與療癒之作，以歷史學者李又寧「捕捉行進中的歷史」為綱領導向，試圖補足官方歷史、大歷史以外的個人史，有作者寫從紐約市駕車出走逃避瘟疫，有寫夫妻分隔兩地，在憂心之中等待相見，也有從母親與同僚的角度，分別描述自己的醫生兒女和護理師朋友在急診室奮戰的狀況，期望此書能讓讀者清晰看到不同的個人的遭遇，有面貌、有場景、也有故事，也帶來多元化的視角。

此外，該協會今年有四位會員獲得華僑救國聯合總會主辦的「2022海外華文著述獎」，邱辛曄的「法拉盛傳」，榮獲學術論著項「社會人文科學類」第二名，許芸榮獲第三名，顧月華榮獲佳作獎，劉馨蔓榮獲「文藝創作小說類」佳作獎。

「行過幽谷 紐約記疫」由台北秀威出版社編印出版，7月已在各大網路平台上架，美國讀者若對此書感興趣，可聯繫該協會電郵[email protected]

疫情 法拉盛 紐約市

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