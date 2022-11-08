故事無國界 陳思宏「鬼地方」巡迴講座圓滿落幕

台灣作家施叔青(中)到場支持陳思宏(右)紐約文學講座。(駐紐約台北文化中心提供)

台灣作家陳思宏獲金鼎獎和金典獎的小說 「鬼地方」10月發行北美精裝本，入選紐約時報 秋季書單、美國Booklist、圖書館 雜誌(Library Journal)專業刊物星級書評。陳思宏接受駐紐約台北文化中心邀請至紐約及華府，在紐約公共圖書館、紐約皇后區公共圖書館、紐約市立大學杭特學院、喬治華盛頓大學等地舉辦七場講座，幾乎場場爆滿。紐約公共圖書館也在英文場之外，特別加辦中文場次。

陳思宏美東巡迴最後一站，11月4日回到紐約公共圖書館位於第五大道上的尼亞可斯基金會分館(Stavros Niarchos Foundation Library)舉辦中文加場講座。國家文藝獎得主、以「香港三部曲」及「台灣三部曲」等作品聞名的台灣作家施叔青也到場支持。陳思宏以一貫幽默風趣的風格和讀者互動，原定一小時的講座，在現場讀者積極參與及提問下，近兩小時才結束。

提到本次美國行，陳思宏表示2019年「鬼地方」中文版發行時，完全沒想到這本小說能帶著自己走那麼遠，一切是機緣，也感謝許多貴人的幫助。這次甚至有讀者從洛杉磯、巴爾的摩遠道而來參加講座，讓他十分驚喜。

陳思宏也笑稱自己從台灣到美國講座分享的內容始終如一，即使面對觀眾有不同國籍、種族和年齡，都能順暢溝通，讓他深深體會「故事無國界」。期許未來有更多台灣當代文學的翻譯文本出現，讓屬於台灣的故事被更多國際讀者看見。