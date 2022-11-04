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秋遊動物園 來場親密接觸

記者牟蘭／紐約報導
秋天造訪動物園，既可賞秋色還能看動物。(取自布朗士動物園臉書)
秋天造訪動物園，既可賞秋色還能看動物。(取自布朗士動物園臉書)

時序漸漸進入深秋，但紐約市的天氣尚未完全轉冷，民眾不妨趁著秋高氣爽、正適合進行戶外活動時，來一場動物園之行，賞秋色的同時，還能看到來自全世界的動物；紐約市各區都有動物園，居民無須出城就能與動物親密接觸，其中布朗士園區最大，皇后區園區小巧緊湊，另有動畫片「馬達加斯加」背景的中央公園動物園，各具特色。

布朗士 最大都市園區

想要逃離城市，布朗士動物園(Bronx Zoo)是不錯的選擇，園內樹林茂密、布朗士河橫穿其中，一年四季景色各異，秋天樹葉變紅，遊客穿梭在園中，觀賞園區的動物，彷彿置身在世界各地。

布朗士動物園於1899年開放，是全球占地面積前十名的動物園之一，不僅為全美最大的都市園區，還是國際野生生物保護學會的總部，內有約4000多隻動物，其中包括不少瀕臨滅絕的物種，共展出20餘個主題場館，從非洲猩猩，到西伯利亞虎再到尼羅河鱷魚分布在園區各地。

布朗士動物園將於近日舉辦節日燈展，展出各式動物花燈。(取自布朗士動物園臉書)
布朗士動物園將於近日舉辦節日燈展，展出各式動物花燈。(取自布朗士動物園臉書)

布朗士動物園將於近日舉辦節日燈展，展出各式動物花燈。(取自布朗士動物園臉書)
布朗士動物園將於近日舉辦節日燈展，展出各式動物花燈。(取自布朗士動物園臉書)

秋天造訪動物園，既可賞秋色還能看動物。(取自布朗士動物園臉書)
秋天造訪動物園，既可賞秋色還能看動物。(取自布朗士動物園臉書)

布朗士動物園將於18日(周五)至明年1月8日舉辦「節日燈展」，各種動物造型的花燈帶來沉浸式體驗；該燈展需另外購票，開放時間為下午3時至晚8時，更多資訊在https://bronxzoo.com/holiday-lights。

布朗士動物園的地址為南方大道2348號，開放時間為平日上午10時到下午5時，周末與節假日為上午10時到下午5時30分，細節請上https://bronxzoo.com/。

秋天造訪動物園，既可賞秋色還能看動物。(取自布朗士動物園臉書)
秋天造訪動物園，既可賞秋色還能看動物。(取自布朗士動物園臉書)

布朗士動物園是全國最大的都市園區，內有約4000多隻動物棲息；圖為長頸鹿。(記者...
布朗士動物園是全國最大的都市園區，內有約4000多隻動物棲息；圖為長頸鹿。(記者牟蘭／攝影)

布朗士動物園是全國最大的都市園區，內有約4000多隻動物棲息；圖為大猩猩。(記者...
布朗士動物園是全國最大的都市園區，內有約4000多隻動物棲息；圖為大猩猩。(記者牟蘭／攝影)

皇后區 適合親子同遊

皇后區動物園(Queens Zoo)位於法拉盛草原可樂娜公園內，毗鄰華人聚居的法拉盛，園區小巧緊湊，分為傳統的動物園區與農場互動區，適合父母帶小朋友外出遊玩，參與者可觀賞野牛與美洲獅等野生動物，還能看到不同風格的展品，也能買飼料，親手餵養動物。

除了野生動物外，皇后區動物園的Aviary鳥舍的室內設計吸睛，半球的網狀外部結構，加上緩慢盤旋而上步道，以及清脆的鳥叫聲，帶給遊客特別體驗；動物園緊臨小型遊樂園，有旋轉木馬、小型過山車、小火車、跳樓機與旋轉杯等遊戲，還毗鄰紐約科學館，適合父母帶孩子遊玩參觀。

布朗士動物園是全國最大的都市園區，內有約4000多隻動物棲息；圖為鱷魚。(記者牟...
布朗士動物園是全國最大的都市園區，內有約4000多隻動物棲息；圖為鱷魚。(記者牟蘭／攝影)

秋天造訪動物園，既可賞秋色還能看動物。(取自布朗士動物園臉書)
秋天造訪動物園，既可賞秋色還能看動物。(取自布朗士動物園臉書)

秋天造訪動物園，既可賞秋色還能看動物。(取自布朗士動物園臉書)
秋天造訪動物園，既可賞秋色還能看動物。(取自布朗士動物園臉書)

法拉盛草原可樂娜公園秋意濃，遊覽完動物園，不妨坐在公園的草地上來一場野餐；皇后區動物園地址為111街53-51號，開放時間為每天上午10時到下午5時，詳情請登錄https://queenszoo.com/。

中央公園 隱藏高樓中

中央公園動物園(Central Park Zoo)隱藏在高樓林立的曼哈頓市區內，位於中央公園的東南角、園區較小，分為企鵝與海獅的棲息地(Penguins and Sea Birds)、蝙蝠、蟒蛇與猴子等居住熱帶雨林區(Tropic Zone)以及雪豹與雪猴等居住的溫帶區(Temperate Territory)。

布朗士動物園將於近日舉辦節日燈展，展出各式動物花燈。(取自布朗士動物園臉書)
布朗士動物園將於近日舉辦節日燈展，展出各式動物花燈。(取自布朗士動物園臉書)

「馬達加斯加」以中央公園動物園為背景，受到孩子的偏愛。(取自中央公園動物園)
「馬達加斯加」以中央公園動物園為背景，受到孩子的偏愛。(取自中央公園動物園)

皇后區動物園的Aviary鳥舍的室內設計吸睛，半球的網狀外部結構，加上緩慢盤旋而...
皇后區動物園的Aviary鳥舍的室內設計吸睛，半球的網狀外部結構，加上緩慢盤旋而上步道。(取自皇后區動物園)

動畫片「馬達加斯加」(Madagascar)以中央公園動物園為背景，講述斑馬馬蒂從此逃出後，他的夥伴們外出尋找他的一系列故事，因此引起不少孩子的偏愛，到此探尋動畫片裡的童話世界。

中央公園是紐約市賞秋的熱門地點，民眾打卡完秋季美景後，不妨造訪這間動物園，感受動物的魅力；中央公園動物園的地址為第五大道交曼哈頓東64街，開放時間為每天上午10時到下午5時，詳情請登https://centralparkzoo.com/。

布碌崙(布魯克林)與史泰登島的居民，若不想遠行，也可分別展望公園動物園(Prospect Park Zoo)，和史泰登島動物園(Staten Island Zoo)，詳情登https://www.wcs.org/parks查詢。

皇后區動物園園區小巧緊湊，能到家養動物的農場可購買飼料，親手餵養動物。(取自皇后...
皇后區動物園園區小巧緊湊，能到家養動物的農場可購買飼料，親手餵養動物。(取自皇后區動物園)
秋天造訪動物園，既可賞秋色還能看動物。(取自皇后區動物園)
秋天造訪動物園，既可賞秋色還能看動物。(取自皇后區動物園)
秋天造訪動物園，既可賞秋色還能看動物。(取自皇后區動物園)
秋天造訪動物園，既可賞秋色還能看動物。(取自皇后區動物園)
「馬達加斯加」以中央公園動物園為背景，受到孩子的偏愛。(取自中央公園動物園)
「馬達加斯加」以中央公園動物園為背景，受到孩子的偏愛。(取自中央公園動物園)

動物園 布朗士 中央公園

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