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房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%

周末好去處／家庭電影放映日

記者張晨／紐約報導

布碌崙(布魯克林)Time Out Market不但供應美食還會定期舉行文娛休閒活動。6日(周日)上午10時，家庭電影放映日將在市場五層舉辦，放映電影為魔法奇緣(Enchanted)，購票進入的家庭不但可以得到折扣券在一層享用美食，還可以免費體驗布碌崙大橋公園中標誌性的旋轉木馬設施。在電影放映同時，主辦方還為孩子們提供了手工繪畫材料，邊看邊玩兩不誤。可登錄shorturl.at/vNXZ1了解更多。

紐約製造快閃市場

由紐約市大市集(Grand Bazaar NYC)舉辦的「紐約製造快閃市場」(Made in NYC Pop-up)，將於6日(周日)上午10時至下午5時舉辦，將有超過130家紐約本地商家參與，從獨立藝術設計師、工藝品製造者到美食烹飪者，為民眾提供非大眾市場可購得的限量商品。大市集作為紐約上城的傳統跳蚤市場，每年都會將其100%的利潤捐贈給四所當地公立學校。具體地址為曼哈頓西77街100號。

粉碎南瓜活動

南瓜季節將過，萬聖節雕刻過的南瓜無處可去，丟掉又用處全無？位於皇后區長島市的Lou Lodati公園，將在5日(周六)上午10時30分至下午1時30分，舉辦粉碎南瓜活動(Pumpkin Smash LIC)。民眾把南瓜帶到現場砸碎，不僅可釋放壓力，砸碎後的南瓜則加入紐約市堆肥項目，將它們變成城市公園和綠地的滋養肥料。公園地址為斯基爾曼大道(Skillman Ave)41-15號，若無法現場參加也可將南瓜帶去附近的食物垃圾投遞站，有關站點的地圖，可登錄nyc.gov/dropfoodscraps了解更多。

喜士打街集市特別活動

在曼哈頓下東城舉辦的喜士打街集市(Hester Street Market)，將在5日(周六)、6日(周日)兩天，為最後一周開放舉辦特別活動，其中包括DJ現場音樂，藝術家為寵物及主人畫像，以及另有四位剛剛在紐約創立品牌，此前從未參加過集市活動的創業者與民眾交流，分享創作；兩日主題類似但參與嘉賓不同，活動時間將從中午1時到晚6時，地點在曼哈頓下城南街(South St.)89號。可登錄shorturl.at/efDKP了解更多。

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