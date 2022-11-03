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陳思宏小說 「鬼地方」中文講座4日紐約加場

記者張心／紐約即時報導
陳思宏將於5日在紐約公共圖書館介紹其長篇小說「鬼地方」創作故事。(記者張心／攝影)
陳思宏將於5日在紐約公共圖書館介紹其長篇小說「鬼地方」創作故事。(記者張心／攝影)

旅德台灣作家陳思宏近期在紐約、華府應邀講座，因讀者反響熱烈，將於11月4日(周五)下午3時至4時，在紐約公共圖書館的尼亞可斯基金會圖書館(Stavros Niarchos Foundation Library)加場開講。

陳思宏長篇小說「鬼地方」(Ghost Town)英文北美精裝版上月25日在美國上市，應駐紐約台北文化中心邀請，他到訪美東各地進行巡迴演講，分享台灣記憶和原生家庭對個人創作的深遠影響。

「鬼地方」自2019年於台灣推出以來，相繼榮獲台灣文學金典獎年度百萬大獎、金鼎獎文學圖書獎，並被翻譯成韓文、越南文、義大利文等，歷經14次印刷。英文版推出後，被紐約時報選入秋季書單(The New Season Book Listing)。

小說講述出生於台灣小鎮彰化永靖的陳思宏，家中排行第九，有七個姐姐、一個哥哥，從小深受中華傳統「家文化」的影響，後到德國柏林留學定居，體驗中西文化的碰撞、現代和封建思想的交疊。陳思宏在此次的美東講座中，以詼諧幽默的方式，向讀者講述小說類自傳式的創作模式，以及自己在混淆小說和現實創作上的心得體會。

中文講座於尼亞可斯基金會圖書館303室舉行，地址：曼哈頓5大道455號。報名請參考：https://www.nypl.org/events/programs/2022/11/05/author-talk-kevin-chen-zuo-jia-jiang-zuo-chen-si-hong。

小說 圖書館 義大利

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