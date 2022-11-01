新亞室內樂協會11/4募款餐會「東西合璧」

新亞室內樂協會將舉辦募款餐會暨音樂會。(主辦單位提供)

新亞室內樂協會(New Asia Chamber Music Society)第七屆募款餐會暨音樂會「和諧」(Consonance) ，將於11月4日(周五)晚7時，於曼哈頓中城哈佛俱樂部(Harvard Club of New York)舉辦，同慶新亞成立第12年。

這次活動也紀念已故舞蹈家陳乃霓，感謝她和陳乃霓現代舞 蹈團長期對與亞裔 和紐約社群 的付出。新亞曾多次參與其創作，這次音樂會特設致敬環節，紀念她透過舞蹈推動亞裔文化融入美國社會，陳乃霓現代舞蹈團的總監蔣念居(Andy Chiang)將受邀出席。

十位新亞的演奏家將帶來東西合璧演出，包括台灣民謠、韓國現代作曲家Soo-Yeon Lyuh的奚琴與二胡六重奏、日本箏名家Yoko Reikano Kimura的五重奏、以及孟德爾頌的弦樂八重奏。哈佛俱樂部提供精緻晚餐與酒水無限暢飲，新亞更有多項商品競標義賣。

門票從一席350元至一桌十席2萬元全套贊助。售票及贊助資訊網址：www.newasiacms.org。地址：西44街35號。