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亞裔擁槍派：只要有槍 就不會無助地死去

槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

周末好去處／皇后區植物園萬聖節派對 活動多

記者顏潔恩／紐約報導

迎接萬聖節，皇后區植物園(Queens Botanical Garden)將在30日(周日)舉行公園萬聖節派對，適合家中有小孩的家庭扮裝參與；娛樂項目包括「不給糖就搗蛋」森林小道(Trick-or-Treat Trail)、森林圖書館、手工製作、現場表演、魔術秀等，其他項目如「禁忌植物之旅」(Forbidden Plant Tour)、驚悚堆肥活動(Creepy Compost Activities)；時間是中午12時至下午5時，更多詳情可查詢https://queensbotanical.org/halloween/

●格林威治村萬聖節遊行

被譽為全美最大慶典活動之一的格林威治村萬聖節遊行(Village Halloween Parade)，將在今年迎接第49屆。今年主題為「自由」(Freedom)，將在10月31日(周一)回歸，估計將吸引上萬人到場參加；除有巨型玩偶現身外，來自世界各地的50多個樂隊、舞團將帶來表演，以及發揮無限創意的民眾扮裝出席，參與者將於晚7時在曼哈頓第六大道交堅尼路(Canal St.)集合，遊行隊伍將沿著第六大道北行，一直走到西15街。不想裝扮的參加者也可到場湊湊熱鬧。

哈利波特：禁忌森林之旅

在美國維州首次推行的「哈利波特：禁忌森林之旅」(Forbidden Forest)，受到廣泛喜愛，主辦方在今年也首次在紐約展出，推出哈迷不容錯過的戶外體驗活動；民眾將以沉浸式夜遊的方式，看見電影中奇妙場景變為現實，造訪者可穿過充滿互動裝置的林間小徑，進入宛如哈利波特的魔法世界，與其中的人物、動物和植物角色互動。活動全長60至75分鐘，座落在離紐約市一小時多的哈德遜河谷(Hudson Valley)，民眾可瀏覽https://hpforbiddenforestexperience.com/了解更多。

●中央公園南瓜艦隊

萬聖節除了恐怖活動，也可有浪漫的體驗，10月31日將在曼哈頓中央公園舉行的南瓜艦隊活動(Halloween Pumpkin Flotilla)，讓民眾在現場進行南瓜雕刻，接著把南瓜燈放入湖裡，在夜幕的降臨中形成完美的夜景，欣賞他人的手藝外，也能聽到不少鬼故事傳說。由於主辦方將規定參加者於當天晚上6時30分把南瓜燈放入湖中，參與民眾可提前抵達現場製作作品。與會者將在公園內的Harlem Meer集合，最接近入口為第五大道交Central Park N。

哈利波特 萬聖節 遊行

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