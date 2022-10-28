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槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

紐約皇后區國際電影節 華裔影片吸睛

記者鄭怡嫣／紐約報導
胡安妮及其短片「便當」。(記者鄭怡嫣／攝影)
胡安妮及其短片「便當」。(記者鄭怡嫣／攝影)

第12屆紐約皇后國際電影節(Queens World Film Festival)，將於11月1日(周二)至6日(周日)，在皇后區的五個場館，展映來自27個國家的157部獨立影片，這些短片、長片將分為35個有趣的主題，例如「我們在紐約的家」、「開放的傷口」、「療癒系故事」以供觀眾遴選，其中也不乏華裔導演及班底的作品。

第12屆紐約皇后國際電影節，將於11月1日(周二)至6日(周日)，展映來自27個...
第12屆紐約皇后國際電影節，將於11月1日(周二)至6日(周日)，展映來自27個國家的157部獨立影片。(取自皇后區國際電影節臉書)

●胡安妮「便當」 獻給母親

「便當」(Lunch Box)是華裔導演胡安妮執導的第五部短片，她在俄州克里夫蘭出生長大，父母是台灣移民。和許多亞裔二代一樣，90年代，當她帶著母親製作的家鄉便當到學校時，總是容易遭到嘲笑。「便當」的情節也是如此，主人公雪梨在一所大部分為白人學生的學校念書，以她母親製作的台式便當作為楔子，探索她與母親及原生文化的關係。

胡安妮的「便當」，探索主角與母親及原生文化的關係。圖為「便當」劇照。(胡安妮提供...
胡安妮的「便當」，探索主角與母親及原生文化的關係。圖為「便當」劇照。(胡安妮提供)

和許多曾經的亞裔一樣，在一個尚未完全開化與多元化的社會，為了及早融入，胡安妮也曾經嫌棄母親作的「充滿異味」的便當，而當她逐漸了然與接納自己台灣裔的身分，母親卻已辭世。她說，影片是她獻給母親和亞裔的一份情書，也期望以更人本與共通的視角，展現一個普通亞裔家庭的生活。

胡笳樂與她創作的「一直為你唱的歌」。(記者鄭怡嫣／攝影)
胡笳樂與她創作的「一直為你唱的歌」。(記者鄭怡嫣／攝影)

●胡笳樂「一直為你唱的歌」 瞥見人性之美

來自中國上海的胡笳樂的紀錄短片「一直為你唱的歌」(Songs for you, always)，跟隨她的好友、活躍在紐約及俄勒岡的女高音歌手Cheryl Marshall，記錄她去各大養老院為老人唱歌的經歷，該片將在皇后國際電影節首映。

胡笳樂「一直為你唱的歌」，記錄好友去各大養老院為老人唱歌的經歷。(取自皇后區國際...
胡笳樂「一直為你唱的歌」，記錄好友去各大養老院為老人唱歌的經歷。(取自皇后區國際電影節官網)

「剛開始進入養老院時，我很牴觸」，胡笳樂在接受本報採訪時坦言，時間過得很慢，直面老人逐漸變老、變遲緩的過程也令人難以承受。但當她剪輯，回溯這段時光時，卻瞥見了「一種人性上深邃的美」，與老人們愈接觸，也愈了解每一位的脾性、性格、聽歌的反應，「我學會了如何留下來」。

疫情期間，胡笳樂在中國的祖父母也去世，在美求學的她未能見他們最後一面。

孟晨(左)執導的「精英配對」，由台灣裔演員盧宛瑜(右)主演。(記者鄭怡嫣／攝影)
孟晨(左)執導的「精英配對」，由台灣裔演員盧宛瑜(右)主演。(記者鄭怡嫣／攝影)

●孟晨「精英配對」 線上約會

華裔導演孟晨(Kathy Meng)的短片「精英配對」(Elite Match)，半虛半實，靈感源自她母親的真實經歷，故事講述一位來自中國北京的主人公，初來乍到紐約，初嘗鮮線上約會的經歷。

孟晨「精英配對」，描述母親初來紐約，參與線上約會的親身經歷。圖為電影劇照。(取自...
孟晨「精英配對」，描述母親初來紐約，參與線上約會的親身經歷。圖為電影劇照。(取自IMDB)

影片的男女主角演員均來自台灣，女演員盧宛瑜(Rachel Lu)，2001年開始演戲。她接受採訪時表示，早些年能分給亞裔女演員的角色乏善可陳，且充滿刻板印象，她不是飾演妓女，就是飾演不講英文的新移民，此次飾演一個平常的、擁有普通人各種紛雜情緒的母親，希望帶給觀眾不同於以往的體驗。

楊傑敏自編自導自演的舞蹈片「我」。(記者鄭怡嫣／攝影)
楊傑敏自編自導自演的舞蹈片「我」。(記者鄭怡嫣／攝影)

●楊傑敏「我」 探索身分認同

「我」是一部短片舞蹈電影，由楊傑敏自編自導自演，在影片中，他「飾演」自己，以一位華裔舞蹈藝術家的身分，探索自己的身分認同、作為移民的糾結與掙扎、以及與原生家庭的關係。疫情期間，劇場關閉，進一步窄化華裔舞蹈家的事業機會，他也在此期間初次嘗試電影，在皇后區的公寓、海邊，通過舞蹈自我展現、表達經歷。

第12屆紐約皇后國際電影節，將於11月1日(周二)至6日(周日)，展映來自27個...
第12屆紐約皇后國際電影節，將於11月1日(周二)至6日(周日)，展映來自27個國家的157部獨立影片。(取自皇后區國際電影節臉書)

除以上影片外，以張家林(Henry Chang)犯罪小說五部曲為原型，並以1992年曼哈頓華埠為背景、陳錫豪(Patrick Chen)執導的電影「唐人街出更」(A Father's Son)；場景多在七號線地鐵發生的同志電影、黃達之的「平安夜的前一天」(X'Mas Eve Eve)；講述一位教徒自我探索最終出櫃、林皓偉的「空房間」(Empty Room)等多位華裔作品，也均將在此次電影節展映，有興趣的觀眾，可前往網站https://queensworldfilmfestival.org/2022-schedule/查看排期並購票。

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