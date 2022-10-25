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疫情所致？全美各州學生數學、閱讀成績「創紀錄退步」

翁建樂法拉盛自建「迷你圖書館」

記者牟蘭／紐約報導
翁建樂在法拉盛打造迷你圖書館，為孩子提供免費圖書；圖為翁建樂的兒子。(翁建樂提供)
翁建樂在法拉盛打造迷你圖書館，為孩子提供免費圖書；圖為翁建樂的兒子。(翁建樂提供)

疫情期間，皇后區公共圖書館法拉盛分館一度關閉，法拉盛居民翁建樂(Andy Yung)在他的母校24小學打造迷你圖書館，即將在120小學再添「新館」；他說，自己的童年缺少圖書資源，長大後深知讀書的重要性，因此著手打造迷你圖書館，讓每個孩子都有書讀。

一個木頭搭建的小書櫃，放滿兒童圖書，想要閱讀的孩子，路過可隨意借閱，若是喜歡，也可保留；公校244小學的學前班老師翁建樂接受本報採訪時表示，他自2019年起，幫助皇后區植物園打造類似的迷你圖書館，去年把這個迷你圖書館帶到24小學的遊樂場，歡迎孩子前來借閱。

在法拉盛長大的翁建樂說，父母是中國溫州移民，童年時，父親常在中國，母親一人在美打拚並照顧他與其他親人，因家庭因素，他鮮少能有課外書，法拉盛圖書館是他讀書的重要場所，也是童年回憶的一部分。

疫情爆發後，法拉盛圖書館被徵用成臨時疫苗站，隨後因空調與暖氣等故障，再次關門整修；去年10月，他在非營利組織DonorsChoose發起募捐，不到一個月就籌齊善款，在自己的臥室著手組建半人高的圖書館雛形。

開學後，他的學生幫忙裝飾迷你圖書館，學校的語言治療師畫上人物，原本計畫放在皇后區博物館附近，他與市議員黃敏儀商討後，決定放在24小學遊樂場；受非營利組織支持，他為自己的學生與其他孩子提供更多圖書，去年每個學生帶50本書回家。

翁建樂表示，他與學生已開始裝飾第二個迷你圖書館，將放置在120小學；歡迎更多善心人士可直接捐贈家中不用的圖書到圖書館內，也鼓勵孩子翻閱圖書，若真心喜歡也可保留，想要幫忙的善心人士可電郵至[email protected]

翁建樂在法拉盛打造迷你圖書館，為孩子提供免費圖書閱讀。(翁建樂提供)
翁建樂在法拉盛打造迷你圖書館，為孩子提供免費圖書閱讀。(翁建樂提供)
翁建樂在法拉盛打造迷你圖書館，為孩子提供免費圖書閱讀。(翁建樂提供)
翁建樂在法拉盛打造迷你圖書館，為孩子提供免費圖書閱讀。(翁建樂提供)
翁建樂在法拉盛打造迷你圖書館，為孩子提供免費圖書閱讀；圖為翁建樂。(翁建樂提供)
翁建樂在法拉盛打造迷你圖書館，為孩子提供免費圖書閱讀；圖為翁建樂。(翁建樂提供)

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