黃莉翔新書「新冠舞男」探討疫後重生

「新冠舞男」分享會，左三、四為黃莉翔、黃再添。(記者顏嘉瑩／攝影)

以布碌崙 (布魯克林 )布什維克(Bushwick)為背景，描述一名從台灣到紐約念書的鋼琴家在疫情 下找不到工作，最後成為「舞男」(gigolo)的故事；台灣訪問學者、東吳大學音樂系助理教授黃莉翔寫的新書「新冠舞男」，近日在布碌崙舉辦新書分享會。該書探討疫情打碎不少美國夢，但也可視為探索重生的機會。

黃莉翔去年成為傅爾布萊特計畫(Fulbright Program)的獲獎人，在紐約大學表演藝術行政研究所擔任訪問學者一年，期間她以紐約所見所聞，搭配現實與虛構人物和情節，寫出「新冠舞男」。以紐約、台北和台南為故事背景，描述來自台南、畢業於茱莉亞音樂學院(The Juilliard School)的男主角李風，在紐約等待經紀公司簽約成為巡迴世界的鋼琴家，但卻因疫情連基本維生的舞蹈鋼琴伴奏工作也失去，為了生存在布什維克的咖啡酒吧「Chispa」打工，碰上聰明寂寞的美國女人蜜拉，踏上不可置信的人生軌道。

書中故事場景「Chispa」和布魯克林藝站(Brooklyn Artists Studio)都是真有其地，而布魯克林藝站更如書中所寫，為台裔黃再添置業，以每晚五元租給來自台灣的藝術家和創作者，讓初來乍到的他們有個過渡站。

黃莉翔說，她2019年認識黃再添，知道此善行，2022年再來時，就想著要如何將這個故事、布什維克這個藝術中心，以及台灣串連，結果寫出這本限制級、衝擊傳統價值觀的愛情故事。

分享會當天，黃再添也介紹，從事房地產的他一直都對藝術很有興趣，2003年買下藝站現址，免費提供從台灣來紐約、有需要的藝術家居住，後來人變多了得請人打掃，才收每晚五元，讓他們有充裕的時間找到一個安身之所；至今已經接待上千人。

「新冠舞男」近日將在台灣發行，黃莉翔表示，出版社也正和亞馬遜(Amazon)接洽，繁、簡體中文版預計10月底以電子書形式在平台上架。