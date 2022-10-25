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侯一鳴畫展 探索亞裔與同性戀

記者顏潔恩／紐約報導
侯一鳴將自己畫成「七龍珠」裡的孫悟空。(取自布碌崙博物館官網)
侯一鳴將自己畫成「七龍珠」裡的孫悟空。(取自布碌崙博物館官網)

榮獲多項殊榮的布碌崙(布魯克林)華裔藝術家侯一鳴(Oscar Yi Hou)即日起在布碌崙博物館，展出「太陽以東、月亮以西」(East of Sun, West of Moon)作品集；其作品常探索亞裔美國人、同性戀群體的身分，在當前針對亞裔仇恨歧視的情況下，更引人深思。

侯一鳴於今年2月榮獲布碌崙博物館第三屆UOVO藝術獎，可在館內舉辦個展，及於UOVO在布希維克(Bushwick)的設施外牆上安裝公共藝術裝置的機會，並獲得2萬5000元獎金。

他的個展作品集「太陽以東、月亮以西」公布其最新繪的11幅具像表現(Figurative Paintings)畫作；在一些作品中，他將自己與朋友塑造成東亞文化知名角色，如「七龍珠」裡的孫悟空，其他作品中則突出作為彩虹族群(LGBTQ)的身分，視覺效果十足。

布碌崙博物館高級策展人蔡Eugenie、Barbara Vogelstein等人表示，侯一鳴是才華橫溢且聰慧的年輕藝術家，作品感性與概念性並存，加上「酷兒」(Queer)和亞裔移民的身分，常藉作品傳遞社會議題，譬如社會長期以來對亞裔和同性戀的偏見，當前的時空背景，是推出該展覽最好的時機。

24歲的侯一鳴出生於英國利物浦的廣東移民家庭，去年從哥倫比亞大學視覺藝術系畢業，此後在紐約市和美國多地舉辦藝術展覽；他18歲起便活躍於藝術界，榮獲各種大小的獎項，還受邀到多地演講。

「太陽以東、月亮以西」個展將展出至明年9月23日，在布碌崙博物館四樓的Ingrassia畫廊，地址是布碌崙Eastern Pkwy200號；詳情可查閱brooklynmuseum.org/exhibitions/oscar_yi_hou。

布碌崙 亞裔 博物館

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