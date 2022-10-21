周末好去處／華埠街坊文化節 舞獅、抽獎、美食活動多

曼哈頓華埠 將於22日(周六)舉辦「2022華埠街坊文化節」，為疫後首次大型活動，歡迎遊客回到華埠感受當地美食 及文化。街坊文化節由中華總商會主辦，包括世界日報及數十個單位、機構、商家、媒體、市府等單位協辦；此次文化節將有舞獅、舞蹈表演、歌手演唱、工藝品、美食品嘗、遊樂設施、幸運抽獎、禮物派送等活動。地點介於包厘街(Bowery)和市場街(Market St.)間的地威臣街(Division St.)，活動時間為上午11時至下午4時。

●古典兒童博覽會

紐約古典音樂電台「WQXR」，將在位於皇后區的皇后劇院(Queens Theatre)舉行首屆古典兒童博覽會，可以體驗現場表演、樂器觸摸區、藝術和手工藝、舞蹈和歌曲創作工作坊等，小朋友也可以在主辦單位的帶領下，學習要如何聆聽、欣賞和演奏古典音樂，從小培養興趣。該活動適合五至十歲的孩童參加，活動免費註冊，地點位於法拉盛 草原可樂娜公園(Flushing Meadows-Corona Park)，時間為23日(周日)下午1時至4時，更多資訊可上https://reurl.cc/V1ko86查詢。

●慕尼黑啤酒節

「慕尼黑啤酒節」這個傳統的秋季節日起源於德國，第一屆慕尼黑啤酒節於1810年10月中旬舉行，以紀念巴伐利亞王儲路德維希與公主Therese von Sachsen-Hildburghausen的婚姻，該節日經過200多年的演變，現在在美國，則是透過喝啤酒、穿著運動皮褲、咀嚼椒鹽捲餅、跳波爾卡舞來慶祝。目前在紐約全市五大區多個地點，都有系列慶祝活動，直到10月底結束，民眾在秋天除了可以採摘農作物、走玉米迷宮，也能夠喝啤酒，以大人的方式歡度秋天，詳細活動詳情、地點及時間，可上https://reurl.cc/W1loRO查詢。

●總督島新裝置藝術展

擁有「紐約市後花園」美名的總督島，即日起展出最新的大型裝置藝術「移動的枷鎖」(Moving Chains)，透過具體和視覺震撼，展現美國系統性種族主義的存在。該項裝置藝術由鋼以及非洲桃花心木製成，有九條訂製的鏈條，每條鍊條重達1600磅，參觀者可以穿過紀念碑，從各個角度欣賞這座具有特殊意義的裝置藝術。該裝置將從即日起展出至明年6月，更多資訊在https://reurl.cc/V1kozQ。