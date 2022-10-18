疫情現勇氣 華裔護士協會慶25歲

成立25年的美國華裔護士協會15日首次在疫後舉辦年會，眾多會員重聚。(記者牟蘭／攝影)

成立25年的美國華裔 護士協會15日首次在疫後舉辦年會；現任主席李敏兒說，疫期大量護士疫期堅守前線，沒有放棄，為此堅持感到驕傲。

1997年成立的美國華裔護士協會，目前有300多名會員，11年前開始為護理專業的華裔學生頒發獎學金，鼓勵華裔從事相關專業。主席李敏表示，許多護士因初期缺少防疫物資染疫，但痊癒後即返回崗位救治患者；但令人悲傷的是，一名62歲的華裔護士，服務30多年，沒等到疫苗 問世，2020年底染疫，病情惡化去世。

李敏兒說，這是她從業50年來遇到最嚴重的傳染病，但即使在疫情 期間，協會還是定期為民眾提供線上的健康講座，並用電話聯繫長者，確認健康狀況。

協會秘書長黎秋鳴(Wendy Louie)宣布本屆的獲獎者為哥大護士學院的Terilyn Ma與佩斯大學(Pace University)的Vincent Lei，兩人各獲1000元獎學金。協會還舉辦換屆選舉，主席李敏兒交棒給副主席陳玉珠(Theresa Chan)，新副主席由黃敏兒(Aimee Huang)接任，余輝擔任秘書，財政馬玉葉(Cecila Ma)。