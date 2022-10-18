美洲中國工程師學會 紐約年會頒獎

美洲中國工程師學會大紐約分會舉辦年會。(記者牟蘭／攝影)

美洲中國工程師學會大紐約分會於15日在法拉盛舉辦主題為「以促進科技發展來改善公共衛生和克服地緣政治挑戰」年會，帶來多場主題演講；會長姚正邦指，學會成立逾一個世紀，為華裔 研究人員提供交流平台，鼓勵更多華人子女從事科研，幫助後輩尋求更好的發展。

姚正邦介紹，美洲中國工程師學會1917年在康乃爾大學成立，全美有七個分會；經過105年，越來越多華裔投入學術研究，目前最年長的會員84歲，年輕一代在30歲左右。

此次年會，逾百名會員在疫後重聚、交流，晚會並會為七名優秀高中生頒發獎學金，一些獲獎者即將進入常春藤 大學，攻讀科學相關專業。

年會邀請加州 柏克萊大學榮譽教授蔡少棠介紹起源於「本地活動原則」的近代重要科學發現，哥大教授張世富分享21世紀人類在工程發展的機會與責任，陽明交通大學教授曾成德，闡述如何透過設計創新達成與超越永續發展目標。

學會的年度成就貢獻奬頒給蔡少棠與張世富，年度服務奬頒給曾成德，黃洸漢、陳孟松及林政毅也獲殊榮；大會還邀請逾十位學者主題演講，並設專題壁報，展示華裔優秀大學研究生或博士後研究人員的研究成果。