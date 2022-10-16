結合網球、羽球、乒乓球 匹克球 中老年鍛鍊身心新寵

市公園局日前於布碌崙漢密爾頓老人娛樂中心，舉行首屆匹克球競標賽。(陳麗娜提供)

紐約市 公園局日前於布碌崙 (布魯克林)漢密爾頓老人娛樂中心(Fort Hamilton Senior Recreation Center)舉行第一屆的紐約市五區匹克球(Pickleball)競標賽，華人 健康協會為協辦單位，向當地民眾推廣這個新興且老少咸宜的運動。

主辦方日前在布碌崙的John J. Carty Park Court舉行全市的競標賽，包括男女雙打、以及混雙比賽，在小組循環賽後進入單場淘汰賽，最後再進行總決賽，吸引不少華人參加；比賽邀請50歲以上的會員參與，旨在鼓勵他們多外出運動、增加社交能力，加強社區凝聚力。

主辦方指出，匹克球是近年來在美國發展的新興運動項目，結合網球、羽毛球及乒乓球技術，運動力度適中，非常適合中、老年群體鍛鍊身心。

市公園局娛樂主管Eileen Dalton表示，希望布碌崙公園能夠成為全市首屈一指的運動目的地，聚集來自城市、周邊地區的匹克球愛好者，以球會友；本屆賽事也為紀念漢密爾頓老人娛樂中心經理Peter Lovett，他在2020年意外去世，多年來為社區付出。

不少華人參與匹克球競標賽。(陳麗娜提供)

「匹克球可算是輕鬆版的網球，但又比乒乓球的活動範圍大一些，讓長者看得清球又有足夠的反應時間」，華康會會長陳麗娜說，這類運動不太激烈又能起到鍛鍊作用，希望推廣給更多華人長者。

55歲的華人參賽者王晉文表示，匹克球不管幾歲都能輕易掌握，他很享受邊打球邊與朋友交流的時光；居住在貝瑞吉的他，過去半年常到該公園運動，起初打壁球，而在半年前開始接觸匹克球，更需要團隊合作精神，把挑戰看作是學習的機會。

市公園局在全市多個娛樂中心，均有設匹克球項目，歡迎有興趣者報名參加，可瀏覽https://www.nycgovparks.org/facilities/pickleball、或撥電至(718)965-8918查詢詳情。