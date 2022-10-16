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57歲苗玉昌 奪150哩越野跑亞軍 完成美國超馬大滿貫

記者胡聲橋／紐約報導
紐約華人苗玉昌榮獲長島150哩越野跑第二名。(苗玉昌提供)
紐約華人苗玉昌榮獲長島150哩越野跑第二名。(苗玉昌提供)

57歲的紐約華人苗玉昌，日前在長島參加特斯拉亨氏越野跑(Tesla Hertz Run)比賽，獲得150哩組亞軍，在所有參賽選手中排名第二；今年夏天苗玉昌更是跑了六項100哩及以上的超級馬拉松，完成美國超馬大滿貫，總成績排名第四。

這樣的成績對於一位已經年過50的越野跑選手來說，簡直太不可思議，苗玉昌也被眾人稱為「跑步鐵人」，是華人的驕傲。不過，他參加的嵐山跑團跑友和喜愛跑步的圈內人，都親切地稱他為「苗大哥」。

特斯拉亨氏越野跑150哩組，於8日上午6時12分在紐約長島的Rocky Point起跑，經過34小時38分的連續奔跑，苗玉昌於9日凌晨4時40分抵達終點。在該項目所有參賽者中名列第二，摘取該項目冠軍的是一名33歲的跑者。

苗玉昌介紹說，雖說是150哩的項目，但實測距離是157.2哩，因為中途還有跑錯路，最後實際跑的里程數約有160哩；據主辦方介紹，此次參加150哩跑的共有25人，最後跑完全程的只有八人。

紐約華人苗玉昌榮獲長島150哩越野跑第二名後，與跑友合影。(苗玉昌提供)
紐約華人苗玉昌榮獲長島150哩越野跑第二名後，與跑友合影。(苗玉昌提供)

對於取得亞軍，苗玉昌說，獲得冠軍的跑者在賽前排名第二，最後奪冠，也算名至實歸，他自己賽前排名第八，但最後仍獲得亞軍殊榮，他對自己的表現感到很滿意，他也感謝家人和跑友在將近35個小時的越野比賽中，給予的大力支持和鼓勵。

紐約華人苗玉昌榮獲長島150哩越野跑第二名後，與跑友合影。(苗玉昌提供)
紐約華人苗玉昌榮獲長島150哩越野跑第二名後，與跑友合影。(苗玉昌提供)

實際上，在完成長島這次150哩越野跑之前，苗玉昌還實現了美國超級馬拉松的大滿貫；按照有關規定，在一個夏天裡，如果完成美國五項百哩超級馬拉松賽中的四項，就算實現了美國超馬大滿貫，而苗玉昌從5月份開始，一共跑了六個百哩及以上的超馬越野賽，不僅實現了大滿貫，而且總成績在全美排名第四。

今年夏天，苗玉昌還抽空到西班牙跑了一個超級馬拉松的資格賽，明年夏天，他將向超級馬拉松比賽中的聖殿級比賽——環勃朗峰超級越野耐力賽(UTMB)前進。

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