70歲顧雅明 完成斯巴達挑戰賽

疫情爆發後，斯巴達勇士挑戰賽停賽兩年，今年重啟，讓不少華裔健身愛好者躍躍欲試，此次共有136名參賽選手。(曹新麗提供)

紐約、新州日前氣溫驟降，做為本屆最年長的亞裔 選手，現年70歲的副市長高級顧問顧雅明與逾百名華人 隊友，不畏嚴寒的天氣，相互協助，完成斯巴達勇士挑戰賽，改變外族裔對亞裔的刻板印象，鼓勵更多民眾在疫後要積極鍛鍊，強健體魄。

斯巴達挑戰賽日前舉辦，圖左起為顧雅明、曹新麗與劉醇逸。(曹新麗提供)

北美華人運動健身 協會副會長曹新麗表示，紐約洋子健身全明星已成功組織華人參加三次斯巴達賽事，最初只有14人參加，人數逐年增加，疫前有80多人報名；她補充，疫情爆發後，斯巴達勇士挑戰賽停賽兩年，今年重啟，讓不少華裔健身愛好者躍躍欲試，此次共有136名參賽選手。

疫情爆發後，斯巴達勇士挑戰賽停賽兩年，今年重啟，讓不少華裔健身愛好者躍躍欲試，此次共有136名參賽選手。(曹新麗提供)

曹新麗說，今年的比賽分為成人組與兒童組，其中最小的選手只有五歲，最年長的亞裔選手是今年70歲的前市議員顧雅明；她說，州參議員劉醇逸當天也參與比賽，身體力行鼓勵亞裔強健體魄，當天的比賽分為九個小組，每組由隊長帶領，在號令聲後，身著紅色的隊服完成20個高難度的障礙。

疫情爆發後，斯巴達勇士挑戰賽停賽兩年，今年重啟，讓不少華裔健身愛好者躍躍欲試，此次共有136名參賽選手。(曹新麗提供)

顧雅明對此表示，他三年前開始健身，受到友人的鼓勵，首次參加斯巴達挑戰賽，雖然速度比其他選手較慢，但在隊友的鼓勵與幫助下，仍完成當天的挑戰；他說，疫情爆發後，民眾更應注重身體健康，呼籲長者，無論年紀多大都應堅持鍛鍊，「沒有好身體，就什麼都沒有」。

疫情爆發後，斯巴達勇士挑戰賽停賽兩年，今年重啟，讓不少華裔健身愛好者躍躍欲試，此次共有136名參賽選手。(曹新麗提供)

喜愛跑步的參賽者高峰表示，從數年前開始健身，已參加斯巴達挑戰賽多次；他說，該項比賽挑戰常人極限，通過後能獲得極大的成就感，「完成一次後，就想再來第二次」。

十歲參賽者Lukas的母親表示，她希望孩子通過運動表現的更勇敢、更強大，讓亞裔下一代有新的面貌，為自己的孩子能完成比賽感到自豪，感謝主辦方組織此次比賽。