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周末好去處／布朗士動物園慶萬聖節

記者牟蘭／紐約報導

萬聖節快來了，布朗士動物園慶典活動「Boo at the Zoo」回歸，該活動自本周起至30日(周日)前，每周六、日舉行，歡迎大人與小孩打扮成各種角色參與遊行，屆時還有南瓜雕刻展示、免費糖果派送與製作手工等活動，大人還能享受現場音樂和魔術演出，動物園的恐龍獵遊夜間項目今年也特別開放，活動地址是布朗士Southern Blvd 2300號，民眾需憑票入場，更多資訊可登錄ttps://bronxzoo.com/boo-at-the-zoo查詢。

長島生蠔節

每年一度的生蠔節(Oyster Fest)將於15日(周六)與16日(周日)上午11時至下午6時，在羅斯福公園(Theodore Roosevelt Park)登場，是東岸年度最盛大的水濱節日之一，每年有超過15萬人參加，民眾可在美食攤位品嘗到各種口味的生蠔等各類生鮮，現場還將有音樂表演、遊樂設施與手工藝展等，活動地址為長島蠔灣(Oyster Bay)Larrabee大道63號，民眾可透過https://www.theoysterfestival.org/查詢更多詳情。

萬聖節鬼屋脫口秀

在鬼屋的後院聽脫口秀是什麼體驗？由Haunted House喜劇帶來的第四屆脫口秀活動今年再度來襲，14日(周五)晚8時到9時，脫口秀表演者將在皇后區阿斯托利亞(Astoria)41街32-79號帶來免費的表演；參與的民眾要注意的是，如果演出期間要去洗手間，要進入裝飾恐怖的鬼屋，通過重重關卡才能抵達，考驗民眾的膽量。有興趣者請登錄shorturl.at/pqUVW查看詳情。

紐約秋季集市

紐約市秋季集市(NYC Autumn Bazaar)16日(周日)會有逾百個商販，商品從古著衣物、古董到當地藝術家和設計師的作品，以及時尚先鋒商品，無奇不有，還有很多世界各地風味美食；這個秋季集市每年為超過1000個商家提供可負擔的攤位，所有的集市攤位等收入，捐贈給紐約市的四個公立學校，超過2000名兒童受益，市集地點在曼哈頓上西區西77街100號，從上午10時開放至下午5時。

長島 布朗士 紐約市

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