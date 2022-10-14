「不給糖就搗蛋」 萬聖節主題遊樂場首登新州 親子狂歡

「Haunt O' Ween」萬聖節主題遊樂場提供沉浸式體驗。(取自活動臉書)

紅遍西岸好萊塢 的萬聖節 主題遊樂場「Haunt O' Ween」，於今年首次登陸東岸新澤西 ，占地20萬平方呎，將新澤西霍姆德爾鎮(Holmdel)打造成大型萬聖節主題遊樂場，至10月31日(周一)萬聖節前，讓民眾以沉浸式的方式，置身在這座鬧鬼小鎮，規畫各種不同活動，歡迎親子穿上應景的萬聖節主題裝到場同樂。

「Haunt O' Ween」萬聖節主題遊樂場提供沉浸式體驗。(取自活動臉書)

大型造鎮 沉浸式活動玩不完

「Haunt O' Ween」過去都在萬聖節期間於西岸舉辦，主辦方為了給遊客提供有如好萊塢電影般的體驗，將園區大規模大型造鎮，進入遊樂場，就有如置身鬼怪小鎮般，體驗各種怪誕、驚奇與恐怖感受，另外還有25個裝扮不同的現場角色表演者，遊客可以與他們對話、互動，有如進入異世界，直接和小鎮村民對話。

「Haunt O' Ween」萬聖節主題遊樂場提供沉浸式體驗。(取自活動臉書)

此次該活動首次來到東岸新澤西，主辦方將整個園區「移植」，讓東岸居民也有機會能夠身歷其境的體驗這個堪稱全美最大、最神奇，且僅在萬聖節期間才有的獨特經歷。

整個園區布滿了超過3萬5000個南瓜。(取自活動臉書)

整個園區布滿了超過3萬5000個南瓜。(取自活動臉書)

八大區塊 全場放3.5萬個南瓜

根據主辦方介紹，此次在新澤西的「Haunt O'Ween」，占地為20萬平方呎，整個園區共規畫成八個區塊，包括「食屍鬼城」(Ghoul Town)、「隱藏的洞」(Hidden Hollows)、「有趣的骨頭牧場」(Funnybones Ranch)、「月光魔術」(Moonlight Magic)、「墳墓外的狂歡舞會」(Beyond the Grave Rave)、「南瓜隧道」(Pumpkin Tunnel)、「尖牙博覽會」(The Fangtastic Fair)、「Haunt O' Ween小鎮」等，每個區塊都有各自獨一無二的活動，等待著遊客親身走一遭。

現場有各種遊戲和活動可參加。(取自活動臉書)

限期營業一個月的「Haunt O' Ween」萬聖節主題遊樂場，規畫為八個區塊，每個區塊都有不同活動可參加。(取自活動臉書)

這些不同的區域，將有現場表演、騎馬、遊戲、雕刻南瓜、面部彩繪、特製的彈跳屋和充氣滑梯城堡等，適合全家大小的活動，同時全場將有超過3萬5000個南瓜，無論是有造型或是沒被雕刻的，民眾可以與這些應景的南瓜拍照，或是尋找不同的雕刻造型，歡慶秋天的來臨。

占地20萬平方呎的土地上，充滿著萬聖節裝飾。(取自活動臉書)

加入討糖 大人重回兒時樂趣

說到萬聖節的重頭戲，除了鬼怪、南瓜，萬聖節當晚「不給糖就搗蛋」(Treat or Trick)的習俗，更是孩子們最喜歡的活動之一；標榜無論年齡大小都適合參加的「Haunt O' Ween」，任何人到場都能參加不給糖就搗蛋的活動，孩子開心，大人也能重回兒時樂趣。

「Haunt O' Ween」萬聖節主題遊樂場提供沉浸式體驗。(取自活動臉書)

據主辦方表示，小鎮光是在糖果上的花費就已經超過了100萬元，目的就是要讓所有來到這個萬聖節主題遊樂場的人，能夠收穫滿滿回家。孩子們可以在「Haunt O' Ween小鎮」中挨家挨戶的敲門討糖，而與自家附近討糖活動不同，在「Haunt O' Ween小鎮」中的「居民」在特殊裝扮下，讓參加者好似進入了一個童話故事的虛幻世界中。

民眾可以穿著特殊裝扮到場同樂。(取自活動臉書)

鼓勵裝扮 兩歲以下免費入場

除了萬聖節相關活動，現場還將有各種嘉年華遊樂設施，上述的所有內容都包含在票價裡，參加須事先上網購票；主辦方鼓勵到場民眾可穿著特殊服裝來參加，所有年齡層都歡迎，兩歲以下兒童可免費入場；另外現場為無障礙空間，行動不便者也能到場同歡。

「Haunt O' Ween」萬聖節主題遊樂場提供沉浸式體驗。(取自活動臉書)

該活動從即日起至10月31日(周一)，營業時間為周五下午4時至晚10時；周六、周日為下午1時至晚9時；其中10月19、20、25、26、27和31日等日期也有開放，時間為下午4時至晚10時，更多詳情、內容及購票等，可上https://hauntoween.com/new-jersey/查詢。