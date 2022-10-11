自由女神像皇冠 即日起恢復對外開放
紐約市知名地標「自由女神像」頂部的皇冠(crown)觀景台，即日起將重新對外開放；此為新冠疫情在紐約肆虐以來，該觀景台首次重新開放，讓遊客得以再次進入這座歷史地標頂端參觀。
該觀景台自2020年3月16日紐約市宣布居家避疫的隔天關閉，至今已關閉兩年多，而自11日起，遊客又可以踏上162階的階梯，登到自由女神像的頂冠，從雕像的最高處遠眺紐約市周邊的景色。
除了皇冠又再重新開放，該地標的其他部分也都已於去年7月1日重新開放，不過僅允許可容納遊客總數的一半入內參觀；不敢登高的民眾，也可以選擇到雕像基座參觀，約有215階。
即便該地標大部分已重新開放，雕像的火炬至今仍在維修中；根據國家公園管理局(National Park Service)，該火炬由於第一次世界大戰期間，德國對美國發動襲擊，導致火炬被破壞，而該事件也被稱為黑色湯姆大爆炸事件(Black Tom Explosion)，從1916年關閉至今。
民眾可透過The Statue Cruises購買船票以及門票；門票包括自由女神像及艾利斯島(Ellis Island)上的國家移民博物館(National Museum of Immigration)，登船處包括曼哈頓下城砲台公園(Battery Park)以及位於新澤西州澤西市的州立公園(Liberty State Park)。更多資訊及購票可上https://reurl.cc/8pkDK7查詢。
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