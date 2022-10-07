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曼哈頓Urban Hawker新加坡美食廣場 街頭風味紐約飄香

記者張心／紐約報導
新加坡街頭美食廣場Urban Hawker在紐約市曼哈頓中城開幕。(記者張心／攝影)
新加坡街頭美食廣場Urban Hawker在紐約市曼哈頓中城開幕。(記者張心／攝影)

如果想要品嘗正宗的新加坡小吃，紐約客再也不須飛行大半個地球，只要搭地鐵到曼哈頓中城西50街，便可享受來自亞洲夜市的美味。籌備八年的新加坡街頭美食廣場「Urban Hawker」已於近日開幕，為紐約客網羅17家來自馬來西亞、中國、印度等亞洲國家的風味小吃，其中更有11家為新加坡直接引進，滿足食客對亞洲美食的好奇與喜愛。

●亞洲小吃 走向世界

布滿各式小吃的美食廣場是亞洲主要城市的傳統商業生態。無論是居民中心還是商業區、夜晚還是白天，只要有人群的地方，就有各種大小美食城，而這也成為當地居民味蕾的歸屬。

新加坡街頭美食廣場Urban Hawker成為中城上班族新的落腳處。(記者張心／...
新加坡街頭美食廣場Urban Hawker成為中城上班族新的落腳處。(記者張心／攝影)

為了幫這種亞洲特色走向世界，新加坡食評家KF Seetoh受美國美食旅遊節目主持人波登(Anthony Bourdain)生前鼓勵，耗時8年、融資3.5億元，終於將「復刻版」的新加坡街頭小吃城帶入紐約市。「我一直相信，亞洲街頭小吃一定會受到世界的青睞。它們既好吃又低調，沒有人會拒絕這種美味」；KF Seetoh的堅持不僅將亞洲美食介紹給了全球食客，也為在美國的亞裔提供思鄉的港灣。

亞洲街頭小吃的美味不分族裔，受到歡迎。(取自Instagram)
亞洲街頭小吃的美味不分族裔，受到歡迎。(取自Instagram)

●海南雞飯 限量搶手

位於曼哈頓中城的精華地段，Urban Hawker內的食物受到周圍上班族的喜愛，其中售價17元，就能買到滿滿一盒雞肉的海南雞飯，相較於附近商家性價比較高，每日僅限量500份供應，但通常都早早一搶而空。

作為紐約第一個專注新加坡街頭風味的美食廣場，Urban Hawker的裝潢沿用東南亞島國的悠閒風情，刻意調暗的光線和紫靛霓虹的交映，讓人恍惚置身在新加坡華燈初上的街角巷陌，繚繚煙火氣間也透著一種別樣的神秘，使人不斷想要一探究竟。

雞尾酒吧也進駐Urban Hawker。(記者張心／攝影)
雞尾酒吧也進駐Urban Hawker。(記者張心／攝影)

●星洲名店 別具特色

走入Urban Hawker，琳瑯滿目的店鋪惹的人眼花撩亂，從主食、甜品，再到雞尾酒吧應有盡有，其中頗具特色和名氣的，當數如下幾家新加坡名店。

「海南中」的海南雞飯頗受歡迎。(記者張心／攝影)
「海南中」的海南雞飯頗受歡迎。(記者張心／攝影)

◆海南中(Hainan Jones)

作為Urban Hawker的排隊之王，「海南中」店前總是站著滿滿的人群，期待地想要一嘗正宗海南雞飯的美味；無論是水煮、烘烤還是油炸，「海南中」都完美復刻新加坡當地的雞飯口感。

炒飯先生吸引不同族裔食客。(記者張心／攝影)
炒飯先生吸引不同族裔食客。(記者張心／攝影)

◆炒飯先生(Mr. Fried Rice)

提供十餘種不同口味炒飯的「炒飯先生」，打破了大眾對米飯的認知，包括黑魔醬炸魚炒飯、BBQ魴魚炒飯、蝦醬雞扒炒飯、照燒三文魚炒飯的選擇，對很多亞裔來講也是第一次聽說。

◆蝦的傳人(Prawnaholic Collections)

作為海鮮之都，新加坡美食中的蝦子作法別具一格，黃色的雞蛋麵配上辛辣或酸甜的醬燒干蝦，成為新加坡知名廚師Alan Choong的獨創蝦麵，受到熱愛海鮮的食客的追捧。

◆三巴旺白米粉(White Restaurant)

這家創始於1999年、擁有七家分店的新加坡餐館，專注於提供以海鮮為原材料的美食。其頭牌「招牌白米粉」融合蝦子、魷魚、青菜和雞蛋，因太過於受新加坡人喜愛，創始人鄭友發(Tay King Huak)甚至申請到國家專利，近年來相繼在全球開設分店推廣。

亞洲街頭小吃的美味不分族裔，受到歡迎。(取自Instagram)
亞洲街頭小吃的美味不分族裔，受到歡迎。(取自Instagram)

Urban Hawker地址：135 West 50th Street, New York, NY 10020。營業時間：周一至周五，上午8時至晚上9時；周六上午9時30分至晚上9時；周日休息。詳情請參考：https://www.urbanhawker.com/

亞洲街頭小吃的美味不分族裔，受到歡迎。(取自Instagram)
亞洲街頭小吃的美味不分族裔，受到歡迎。(取自Instagram)

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