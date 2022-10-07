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周末好去處／紐約咖啡節 大師同台競技

記者張心／紐約報導

疫情後首次回歸的「紐約咖啡節」(The New York Coffee Festival)於7日(周五)至9日(周日)在曼哈頓大都會展覽館(Metropolitan Pavilion)舉辦。作為世界咖啡愛好者交流平台，該活動將提供超過100個展示攤位和咖啡茶品販售點。而重頭戲「紐約咖啡大師」(Coffee Masters NYC)，更是將匯集來自美國、英國、波多黎各等全球12位咖啡師同台競技，從杯測(cupping)、沖泡(brewing)、特調飲品開發、訂單處理等全方位進行比賽。購票及地址請參考：https://www.newyorkcoffeefestival.com/

●傑出女性巨型花卉展

曼哈頓中城哈德遜廣場(Hudson Yards)從7日(周五)至16日(周日)舉辦主題為FEMMES的傑出女性花卉展，展示16個高達10呎的世界女性領導者花卉模型，包括已故的英國女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)、2017年諾貝爾和平獎得主馬拉拉(Malala Yousafzai)、墨西哥傳奇女畫家芙烈達‧卡蘿(Frida Kahlo)等。其中，被譽為「婚紗女王」的華裔知名時裝設計師王薇薇(Vera Wang)，成為展覽中唯一的亞裔女性形象。本次活動入場免費，詳情請參：https://reurl.cc/m31GDj

●「魔境夢遊」沉浸式主題展

以著名童話故事「魔境夢遊」(Alice in Wonderland)為靈感的沉浸式主題展「魔境之夢」(Wonderland Dreams)，於7日(周五)在曼哈頓中城開幕。本次互動性展覽將持續至2023年4月，在2萬6000平方呎的空間內，提供包括藝術畫廊、玫瑰花園、撲克牌遊戲、葡萄酒吧在內的「魔境夢遊」娛樂項目。地址：曼哈頓第五大道529號，購票請參考：https://wonderlanddreams.com/

●林肯中心David Geffen Hall重開演出

在提前兩年完成了5.5億元的翻新工程後，曼哈頓林肯中心(Lincoln Center)David Geffen廳將於8日(周六)正式開放；林肯中心主席迪姆斯(Henry Timms)將之喻為送給世界音樂愛好者的「最先進的古典音樂中心」。而為了紀念工程順利落幕，林肯中心將在8日下午2時及晚上8時，上演兩場紀念演出，劇目是刻畫紐約移民社區故事的聖胡安山丘(San Juan Hill)，演出購票請參考：https://reurl.cc/kEA7XK

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