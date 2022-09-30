周末好去處／第60屆紐約影展 楊德昌經典重現

第60屆紐約影展 ，從9月30日(周五)至10月16日(周日)在曼哈頓林肯中心舉行。該影展於影展於1963年創立，為一非競賽類國際電影節，每年由林肯中心電影協會公布入選影片，其中華裔、亞裔 所製作的作品每年也都不缺席。今年該活動包括台灣、日本、南韓等亞洲國家作品均有入選。其中台灣已故導演楊德昌作品「獨立時代」4K修復版入選「經典重現」(Revivals)片單，為時隔28年再度入選這項紐約重要影展。該影展更多資訊，可上https://www.filmlinc.org/nyff2022/查詢。

●「輕描淡寫」藝術展

紐約市大皇后學院(Queens College)的GODWIN-TERNBACH博物館，即日起至明年1月6日，舉辦「輕描淡寫：亞裔美國人的失去及尋回」(Understatements: Lost & Found in Asian America)展。該展覽將探討何謂「亞裔美國藝術」，參展的藝術家透過藝術找到自我認同感，並透過作品進行實驗，藉由不同藝術媒介，以「輕描淡寫」的方式詮釋主題。該展覽為免費，更多資訊及展出時間可上https://reurl.cc/nOjMyd。

布碌崙貝瑞吉各族裔家庭歡迎的「兒童萬聖節化妝遊行」(Ragamuffin Parade)，疫後首度回歸，將提前舉辦活動，遊行將於10月1日(周六)中午12時30分，於3大道交76街起步，一路遊街至92街，還將有樂隊參與，民眾可在上午11時於3大道交74街設置的攤位註冊，也可瀏覽ragamuffinparadebayridge.org或上臉書Ragamuffin Parade下載表格。另，第49屆3大道街坊節將在10月2日(周日)舉行，時間是上午10時至傍晚6時，從3大道的69街封街至95街，將有美食、遊戲、購物、文藝演出等活動。

●蘭德爾島豐收節

蘭德爾島(Randall's Island)將於10月1日(周六)舉辦豐收節(Harvest Festival)，來慶祝秋天的到來。屆時活動上將有南瓜彩繪、亮粉刺青、孩子最愛的面部彩繪，還有稻草人等充滿秋天氣息的裝飾。另外主辦方也規畫了不同的農場活動，像是農場探索、收穫採樣、另外還有蘋果酒和甜甜圈等秋天美食，以及Boogie Down Books的快閃店等。活動將由當天中午12時至下午3時舉辦，地點在蘭德爾島62-63號廣場，免費參加，更多資訊請上https://reurl.cc/xQj84Z查詢。