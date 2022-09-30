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紐約中國當代音樂節「樂融東西」 10月回歸林肯中心舞台

記者顏嘉瑩／紐約報導
第五屆「紐約中國當代音樂節」，將在10月回歸林肯中心舞台，透過三場音樂會詮釋主題「樂融東西」。(主辦方提供)
第五屆「紐約中國當代音樂節」，將在10月回歸林肯中心舞台，透過三場音樂會詮釋主題「樂融東西」。(主辦方提供)

由巴德音樂學院美中音樂研習院與中國中央音樂學院主辦的「紐約中國當代音樂節」(China Now Music Festival)，在今年迎來五周年，將在10月回歸林肯中心舞台，透過三場音樂會詮釋主題「樂融東西」(East of West)。從西方作曲家汲取中華文化元素寫就的作品，到東方音樂家融合不同文化藝術色彩而繪製的新作，讓聽眾領略東西樂曲的巧妙相融、激情碰撞。音樂節首場音樂會，將於10月9日(周日)舉辦。

音樂節將由巴德音樂學院美中音樂研習院院長、紐約中國當代音樂節藝術總監蔡金冬指揮。...
音樂節將由巴德音樂學院美中音樂研習院院長、紐約中國當代音樂節藝術總監蔡金冬指揮。(主辦方提供)

此次的音樂節，將先後由巴德音樂學院美中音樂研習院院長、紐約中國當代音樂節藝術總監蔡金冬，指揮巴德當代樂團、新亞室內樂協會樂團、巴德音樂學院民樂團及客席演奏家，帶來三場從不同角度主題，其中「駱駝祥子」、「畫皮」全新美國版、「長城」、「徐悲鴻畫境隨想」等作品，均為全美首演。

「北京故事」節目中的「北京衚衕」一曲，如一卷西方人眼中老北京街巷的情景。(主辦方...
「北京故事」節目中的「北京衚衕」一曲，如一卷西方人眼中老北京街巷的情景。(主辦方提供)

●「北京故事」 揭衚衕風情

首場音樂節節目「北京故事」，將於10月9日登場，音樂會將由作曲家阿甫夏洛穆夫(Aaron Avshalomov)所作的「北京衚衕」拉開帷幕。阿甫夏洛穆夫曾在中國生活30年，作於1931年的「北京衚衕」，如一卷西方人眼中老北京街巷的情景，描繪從清晨的寺廟鐘聲到街道小販的叫賣聲，從京劇的抒情曲調到送葬鼓聲，最終音樂把聽眾帶回開始時的寧靜北京。

第五屆「紐約中國當代音樂節」，將在10月回歸林肯中心舞台，透過三場音樂會詮釋主題...
第五屆「紐約中國當代音樂節」，將在10月回歸林肯中心舞台，透過三場音樂會詮釋主題「樂融東西」。(主辦方提供)

作曲家郭文景創作的「駱駝祥子」故事選段，將以歌劇的形式首次登上美國交響樂舞台，該歌劇演出的四個樂章，以祥子與虎妞之間的婚姻悲劇為故事線，男、女主角，則分別由男高音歌唱家李毅和女高音鄧曼麗飾演。

下半場將演出中國音樂家協會主席、作曲家葉小綱所作的第二交響曲「長城」；該部作品共分九段，吸取多種民族、地區的民間音樂，由鋼琴家鞠小夫及多名紐約二胡、琵琶、笛子和馬頭琴演奏家參演。

取材「聊齋」中故事「畫皮」的新創室內歌劇，為音樂節的第二套節目。(主辦方提供)
取材「聊齋」中故事「畫皮」的新創室內歌劇，為音樂節的第二套節目。(主辦方提供)

●「畫皮」 崑曲與歌劇碰撞

取材「聊齋」中故事「畫皮」的同名新創室內歌劇，為音樂節的第二套節目；由中央音樂學院教授郝維亞作曲、王爰飛編劇，將於10月15日(周六)登場，導演Michael Hofmann以全新構思，將蒲松齡筆下這個人鬼糾纏的奇幻故事，以當代美國社會為背景展現給觀眾。

劇中三個角色均由女性扮演，其中王生和他的妻子，分別由女中音Kristin Gornstein和花腔女高音Holly Flack飾演，兩人將挑戰用中文演唱全劇，而狐妖媯嫣一角，則由崑曲名旦錢熠出演。

江文也以徐悲鴻的國畫為題材創作的鋼琴協奏曲「徐悲鴻的彩墨畫」第三樂章「風雨雞鳴—...
江文也以徐悲鴻的國畫為題材創作的鋼琴協奏曲「徐悲鴻的彩墨畫」第三樂章「風雨雞鳴—壯烈的回憶」，將由徐悲鴻女兒徐芳芳擔任鋼琴獨奏。(徐芳芳提供)

●「東行樂記」 探索徐悲鴻

閉幕演出將於10月22日(周六)舉辦，以「東行樂記」為主題，用多媒體形式展示早期藝術家，對東方音樂和藝術的影響，及幾代東、西方藝術家的探索與追求。

音樂會上半場包含作曲家齊爾品(Alexander Tcherepnin)以中國題材所創的獨幕室內歌劇「仙女與農夫」，透過西方視角想像與技法，描述東方民間天仙配的愛情故事，全劇用法文演唱，並展示中英文字幕；女高音Lucy Fitz Gibbon和男高音李毅，分別擔演仙女與農夫。

音樂會下半場以江文也早期所作的「台灣舞曲」為序，隨後獻上近年重新發現，江文也以徐悲鴻的國畫為題材創作的鋼琴協奏曲「徐悲鴻的彩墨畫」第三樂章「風雨雞鳴—壯烈的回憶」，並由徐悲鴻女兒徐芳芳擔任鋼琴獨奏；最後壓軸上演的，為本屆音樂節委約作曲家黃安倫所作的交響詩「徐悲鴻畫境隨想曲」。

更多音樂會詳情，可上活動網站查詢：barduschinamusic.org/east-of-west

第五屆「紐約中國當代音樂節」，將在10月回歸林肯中心舞台，透過三場音樂會詮釋主題...
第五屆「紐約中國當代音樂節」，將在10月回歸林肯中心舞台，透過三場音樂會詮釋主題「樂融東西」。(主辦方提供)

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