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紐約市大皇后學院聯展 8藝術家探索亞裔身分

記者鄭怡嫣／紐約報導
「被遺忘的：亞裔的尋回失落」策展人與參展藝術家合影。(記者鄭怡嫣／攝影)
「被遺忘的：亞裔的尋回失落」策展人與參展藝術家合影。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約市大皇后學院Godwin-Ternbach博物館新展「被遺忘的：亞裔的尋回失落」(Understatements: Lost and Found in Asian America)28日開幕，仇亞犯罪激增的背景下，八位亞裔藝術家以雕塑、繪畫、影像等不同媒介，從個人的感受層面出發，探索亞裔身分在美國歷史上的演變。

「被遺忘的：亞裔的尋回失落」展覽開幕。(記者鄭怡嫣／攝影)
「被遺忘的：亞裔的尋回失落」展覽開幕。(記者鄭怡嫣／攝影)

1960年代，民權運動迭起，「亞裔」(Asian American)一詞首次被提出，為不同背景的亞裔提供保護傘，1980、90年代，強調族裔標籤的亞裔藝術家群展陸續舉辦，提高了亞裔群體在主流社會的能見度，此次展覽遴選的八位亞裔藝術家，從更個人、更生活化的場景與感受出發，探索他們所經歷的日常、文化與歷史。

台灣藝術家吳育雯的作品「走路」。(記者鄭怡嫣／攝影)
台灣藝術家吳育雯的作品「走路」。(記者鄭怡嫣／攝影)

共同策展人、美國華人博物館策展部主任譚海俊(Herb Tam)介紹，展覽反映個人感受，希望觀眾能體驗到共通的情緒或氛圍，他印象最深的一幅作品是台灣藝術家吳育雯的「走路」，作品用白紙條貼在彎曲的黑色紙張上，根據谷歌地圖，顯示從波士頓走到她的故鄉台北、2000多個導航步驟、150多天的「步行路線」。「這顯示對於移民，回家是多麼地難」譚海俊說，尤其在疫期，機票難求，回國還要隔離周。

「被遺忘的：亞裔的尋回失落」展覽開幕。(記者鄭怡嫣／攝影)
「被遺忘的：亞裔的尋回失落」展覽開幕。(記者鄭怡嫣／攝影)

生在上海後移居加州的丁行健，其三幅繪畫作品也被遴選展出，他說：「生活中有一些強烈的感覺：恐懼、擔心、愛情。我通過繪畫表達情緒。」

「他畫得很慢，畫的形象很安靜，顏色很淡雅」打籃球結識丁行健的譚海俊說，這就像亞裔，常是含蓄地表達。

丁行健與他的畫作「藍色世界」。(記者鄭怡嫣／攝影)
丁行健與他的畫作「藍色世界」。(記者鄭怡嫣／攝影)

皇后學院校長吳華揚表示，展覽鼓勵觀眾思考何為「多元」，探索在「亞裔」的大標籤之下的同與不同，他也感謝協和鋁門窗集團創辦人兼主席陳秋貴的捐贈使得展覽落地；此前，陳秋貴全家曾向皇后學院捐贈110萬5000元，資助該校與亞洲當代藝術相關的展覽、獎學金與訪學項目。

展覽由譚海俊、Godwin-Ternbach博物館的聯合總監Maria Pio及Louise Weinberg共同組辦，將持續至2023年1月6日，網址：www.gtmuseum.org。

亞裔 博物館 加州

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