馬沙利斯「上海組合」爵士饗宴 9/30林肯中心登場

溫頓·馬沙利斯(右)和黃野(左)，將在林肯中心帶來上海組合爵士表演。(記者張心／攝影)

曾獲九座葛萊美 獎(Grammy Awards)的知名爵士音樂家溫頓·馬沙利斯(Wynton Marsalis)，9月30日和10月1日將在紐約林肯中心爵士樂 中心(Jazz at Lincoln Center)帶來「上海組合」(The Shanghai Suite)音樂會，將自己原創以中華文化為靈感的九首曲目，作為2022至2023年度林肯中心第35個爵士樂音樂季的首場演出。

被稱為美國現代爵士樂領軍人物的溫頓·馬沙利斯，曾在1990年代和2017年兩度到訪中國，遊歷上海、深圳、廣州、長沙等城市，對中國的變化和悠久的歷史興趣備至，以所見的風土人情和歷史故事創作九首作品，寄託自己對這個古老國度和神祕東方文化的別樣感情。

九度獲得葛萊美的世界知名爵士音樂家溫頓·馬沙利斯，最喜歡中國詩人李白。（記者張心／攝影）

九首作品的主題橫跨古今，從致敬唐朝詩人李白的「藍調李白」(Li Bai's Blues)，寄託對齊天大聖孫悟空想像的「猴王進行曲」(The Monkey King's March)，蘊含馬沙利斯對道家思想體悟的「五行」(Five Elements)，及中國帝王象徵的「九龍」(The Nine Dragons)。「中國朋友推薦15世紀的中國古詩，雖然我只能看懂翻譯版本，但同為藝術創作者，李白故事傳達的思想和情感讓我印象深刻。」

馬沙利斯表示，現代的上海也是創作靈感來源，比如「外灘搖擺」(Swinging on the Bund)，上海市花「白玉蘭」(White Yulan)，還有看著上海天空而寫的「上海天際線」(The Shanghai Skyline)，夜遊時創作的「從Casanova走到和平飯店再到這裡」等，都紀錄了其觀察。其中最有趣的，當屬馬沙利斯最愛的曲目「火鍋」(Hotpot!)，「我很喜歡中餐，從北吃到南，雖然不能吃辣，依舊熱愛火鍋。」

世界知名爵士音樂家溫頓·馬沙利斯(右)和華裔音樂家黃野(左)將在林肯中心帶來上海組合爵士表演。（記者張心／攝影）

作為林肯中心爵士樂中心的藝術總監，馬沙利斯也創辦了林肯爵士樂上海中心，希望更多人接觸爵士樂，「我和華裔 作曲家譚盾是好友，會一起寫歌，探索東西方音樂的融合。」；而此次「上海組合」紐約首演，也邀請年輕的華裔音樂家黃野擔任嘉賓，同馬沙利斯一起為觀眾帶來視聽盛宴。

演出詳情：https://2022.jazz.org/wynton-marsalis-the-shanghai-suite。